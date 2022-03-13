"Говорите, нет войны?" - в братской могиле в Буче похоронили 67 человек

В Буче под Киевом в братской могиле похоронили 67 человек.
Об этом сообщил директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левкивский.
"Некоторых из погибших так и не удалось опознать. 67 гражданских мужчин похоронили на территории городской церкви города Буча. Говорите, нет войны?", - говрит Левкивский.
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На видео отмечается, что захоронения прошли 10 марта.
Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.
Переломный момент в пользу ВСУ уже произошел, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он считает, что примерно до середины апреля российские войска перейдут в позиционную оборону, с этого момента начнутся "реальные переговоры" РФ и Украины.
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