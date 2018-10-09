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вторник, 09 октября 2018 22:36

"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса

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В соцсетях сообщили, что Синод Вселенского патриархата предоставил Украине томос о автокефальной православной церкви.

Об этом написал в Twitter заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Это же сообщение оставил в Facebook нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

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Официального подтверждения с уведомлением о получении Украиной томоса со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата нет.

Представитель УПЦ КП архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что только завтра, 10 октября, будут отчитываться по ситуации в Украине и только после этого возможно обсуждение вопроса томоса.

Автор: Facebook
  УПЦ КП отрицает новость о томосе
УПЦ КП отрицает новость о томосе

Службе безопасности Украины известно о двух направлениях дестабилизации ситуации в Украине со стороны России. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.

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Дата
09
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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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