"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса

В соцсетях сообщили, что Синод Вселенского патриархата предоставил Украине томос о автокефальной православной церкви.

Об этом написал в Twitter заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Это же сообщение оставил в Facebook нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После предоставления томоса исчезнут УПЦ КП и УПЦ МП

Официального подтверждения с уведомлением о получении Украиной томоса со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата нет.

Представитель УПЦ КП архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что только завтра, 10 октября, будут отчитываться по ситуации в Украине и только после этого возможно обсуждение вопроса томоса.

Автор: Facebook УПЦ КП отрицает новость о томосе

Службе безопасности Украины известно о двух направлениях дестабилизации ситуации в Украине со стороны России. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.