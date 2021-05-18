"Говорили: "Ребенок безнадежный", но мы не сдаемся" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На очередной курс реабилитации потребуется около 52 тыс. грн.

6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Девочке нужна постоянная реабилитация. Стоимость очередного курса составляет более 52 тыс. грн.

"Вика родилась недоношенной. Роды начались преждевременно. Мне надо было делать кесарево сечение, у меня узковатый таз. А ребенка буквально выдавили. Вика была синяя. Это стало причиной всех диагнозов. До 3 лет мы "жили" в больницах. Врачи говорили: "Ребенок безнадежный". Но мы не сдаемся. Ездим в реабилитационный центр. Нам больше подходит киевский "Бобат". Постоянно занимаемся дома. На днях закончили очередной курс ЛФК и массажа, прошли медосмотр. Вика уверенно держит спину, больше работают ее руки. Нам говорят, что есть надежда, что сможет и стоять. Надеемся, что до 8 лет подтянется и нас возьмут на инклюзию в школу. Вика мечтает быть среди детей. В августе мы должны ехать на следующий курс реабилитации. Из нужных 52,6 тысячи гривен мы собрали только 16 тысяч. Жилье центр не предоставляет, но мы уже забронировали квартиру. Родственников мы не имеем. Поэтому вынуждены просить помощи в неравнодушных людей", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).