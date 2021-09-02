"Говорили, что безнадежна" - мать просит помощи на обследование 2 тыс. генов ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1170
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 450
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2358
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1773
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9469
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2754
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1008
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
3
5
10
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 945
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1944
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 27
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 17:37

"Говорили, что безнадежна" - мать просит помощи на обследование 2 тыс. генов ребенка

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий
  6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На анализ 2000 генов нужно 19,5 тыс.грн.
6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На анализ 2000 генов нужно 19,5 тыс.грн.

У 6-летней Виктории Четвертак из Запорожья - эпилептическая энцефалопатию, синдром Веста, тяжелая форму эпилепсии. Требует постоянного реабилитации. После очередного курса необходимо обследование.

Анализ большой неврологической панели из 2 тыс. генов стоит 19,5 тыс. грн.

"Вика родилась недоношенной и синей. Говорили, что безнадежна. Но постоянные реабилитации и занятия дома дают большие результаты, - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Дочь увереннее держит спину, голову, переворачивается, следит глазами, больше работают руки. Стала контактировать с людьми. Самостоятельно сидит. Есть надежда, что сможет стоять. Реабилитации проходим в столичном центре "Бобат". Состояние Вики хорошее, но очень большое ухудшение в плане эпилепсии. Врач назначила анализ на две тысячи генов. Включая заболевания, вызывающие такие тяжелые формы эпилепсии. Ведь с каждым приступом погибают клетки мозга. И все, чего мы достигли за шесть лет, просто может пойти вспять. Поэтому надо выявить причину и знать, что нам ждет. Родных нет. Поэтому прошу неравнодушных людей помочь на обследование дочери кто сколько может".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Моча шла обратно в почки" - мать умоляет о помощи дочери на девятую операцию

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).

Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Говорили, что безнадежна" - мать просит помощи на обследование 2 тыс. генов ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 20944
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9873
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9469
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8344
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5931
Помощь
"Моча шла обратно в почки" - мать умоляет о помощи дочери на девятую операцию
"Моча шла обратно в почки" - мать умоляет о помощи дочери на девятую операцию
 Просмотров: 81
"Был подвывих и сильно беспокоила боль" - мать просит помощи на послеоперационную реабилитацию сына
"Был подвывих и сильно беспокоила боль" - мать просит помощи на послеоперационную реабилитацию сына
 Просмотров: 72
"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына
"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына
 Просмотров: 2772
"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына
"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына
 Просмотров: 369
"Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка
"Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 1207
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть