"Говорили, что безнадежна" - мать просит помощи на обследование 2 тыс. генов ребенка

Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий 6-летняя Виктория Четвертак из Запорожья имеет эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На анализ 2000 генов нужно 19,5 тыс.грн.

У 6-летней Виктории Четвертак из Запорожья - эпилептическая энцефалопатию, синдром Веста, тяжелая форму эпилепсии. Требует постоянного реабилитации. После очередного курса необходимо обследование.

Анализ большой неврологической панели из 2 тыс. генов стоит 19,5 тыс. грн.



"Вика родилась недоношенной и синей. Говорили, что безнадежна. Но постоянные реабилитации и занятия дома дают большие результаты, - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Дочь увереннее держит спину, голову, переворачивается, следит глазами, больше работают руки. Стала контактировать с людьми. Самостоятельно сидит. Есть надежда, что сможет стоять. Реабилитации проходим в столичном центре "Бобат". Состояние Вики хорошее, но очень большое ухудшение в плане эпилепсии. Врач назначила анализ на две тысячи генов. Включая заболевания, вызывающие такие тяжелые формы эпилепсии. Ведь с каждым приступом погибают клетки мозга. И все, чего мы достигли за шесть лет, просто может пойти вспять. Поэтому надо выявить причину и знать, что нам ждет. Родных нет. Поэтому прошу неравнодушных людей помочь на обследование дочери кто сколько может".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или Монобанка: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).