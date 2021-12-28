Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год

Над Украиной бушует южный циклон, поэтому сегодня в ряде регионов сыплет снег, южнее - с дождем.

Завтра осадки прекратятся в большинстве областей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Снег и мокрый снег 29 декабря еще удержится в восточной части и в Сумской области. Снежить будет также в Карпатах - на радость туристам и к хлопотам местных. На дорогах повсюду скользко и гололедица", - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем составит -2...8°С, на Востоке потеплеет до +2...-3°С.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве сегодня вторая половина дня пройдет со снегом. Завтра над столицей будет господствовать антициклон, поэтому осадки маловероятны. В то же время на дорогах будет гололедица. Ночью термометры покажут -6...9°С, днем около -5°С.

"31 декабря -1 января в Украине ожидается теплая погода с дождями, мокрым снегом и оттепелью. Подготовьте праздничные зонты", - добавила синоптик.

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Мощный циклон спровоцировал в Украине 28 декабря осложнение погодных условий. Ожидаются штормовой ветер, метели и снег до 20 см. В южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в центральных и восточных регионах ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега с его налипанием. Прирост снежного покрова будет составлять 10-20 см.