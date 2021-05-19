Готовится операция по вывозу украинцев из сектора Газа

МИД вывезет украинцев из сектора Газы. Фото: Reuters

Посольство Украины в Израиле сообщило, что принимает меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из сектора Газа.

Сейчас совместно со всеми причастными сторонами, а также международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из сектора Газа, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Гражданам Украины, которые оказались в зоне конфликта, а также нуждаются в помощи в возвращении домой, необходимо обратиться в Отделение посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации по телефону: + 972-59-969-95-61 или на электронную почту [email protected]

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Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке в мае 2021 года перешел в горячую фазу. Сотни взаимных ударов ознаменовали тяжелое обострение в регионе с 2014 года. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и МИД Украины организовать вывоз украинцев из сектора Газа.