 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1332
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2178
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 990
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3825
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2547
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4815
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
6
6
5
5
10
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Военного прокурора поймали на взятке
Военного прокурора поймали на взятке
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 216
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8505
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1035
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 23:50

"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
6

  Комментировать

Знать жилье в Словакии неизвестно. Квартиру снимают преимущественно на несколько семей или студенты. В среднем за жилье придется заплатить 500 евро в месяц без коммунальных. Об этом рассказывает Дарья Янегова, которая живет в городе Кошице.

"За последние несколько лет стоимость жилья в Словакии существенно выросла. Преимущественно здесь все покупают жилье в ипотеку. Это выгоднее, чем снимать. В случае ипотеки придется платить вдвое меньше за свое жилье. Процент ипотеки около 3%. Нужно внести не менее 10% от стоимости квартиры", - рассказывает Gazeta.ua Дарья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде

Молодым семьям до 35 лет государство возвращает процент по ипотеке.

"Такое возвращение длится первые пять лет, но сумма набегает существенная. Например, если Родина в месяц плате 300 евро, то 70 из них могут возвращены. Есть и определенные условия на получение, но всеравно здесь популярно брать жилье в кредит".

За последние пять лет жилье в Словакии существенно подорожало. Теперь однокомнатная квартира в Кошице 80 тыс евро.
Фото: dariajanegova
За последние пять лет жилье в Словакии существенно подорожало. Теперь однокомнатная квартира в Кошице 80 тыс евро.
За последние пять лет жилье в Словакии существенно подорожало. Теперь однокомнатная квартира в Кошице 80 тыс евро.
За последние пять лет жилье в Словакии существенно подорожало. Теперь однокомнатная квартира в Кошице 80 тыс евро.
За последние пять лет жилье в Словакии существенно подорожало. Теперь однокомнатная квартира в Кошице 80 тыс евро.

Однокомнатная квартира в Кошице сейчас стоит 80 тысяч евро, тогда как еще пять лет назад за эти деньги можно было взять трехкомнатную в хорошем состоянии или четырехкомнатную, которая требует ремонта.

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв. чтобы получить кредит на жилье достаточно работать в стране и платить налоги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 23293
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 14760
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 12592
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 10872
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 8875
Общество
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Просмотров: 45
Выманил 150 тыс .: мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством
Выманил 150 тыс .: мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством Просмотров: 171
"Слуга народа" может распасться на три партии - Александр Мартыненко
"Слуга народа" может распасться на три партии - Александр Мартыненко
 Просмотров: 648
Время накануне новолуния - что магического нам готовит 12 января
Время накануне новолуния - что магического нам готовит 12 января
 Просмотров: 414
Военного прокурора поймали на взятке
Военного прокурора поймали на взятке
6
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
Голосов: 54778
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть