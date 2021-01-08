"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии

Знать жилье в Словакии неизвестно. Квартиру снимают преимущественно на несколько семей или студенты. В среднем за жилье придется заплатить 500 евро в месяц без коммунальных. Об этом рассказывает Дарья Янегова, которая живет в городе Кошице.

"За последние несколько лет стоимость жилья в Словакии существенно выросла. Преимущественно здесь все покупают жилье в ипотеку. Это выгоднее, чем снимать. В случае ипотеки придется платить вдвое меньше за свое жилье. Процент ипотеки около 3%. Нужно внести не менее 10% от стоимости квартиры", - рассказывает Gazeta.ua Дарья.

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Молодым семьям до 35 лет государство возвращает процент по ипотеке.

"Такое возвращение длится первые пять лет, но сумма набегает существенная. Например, если Родина в месяц плате 300 евро, то 70 из них могут возвращены. Есть и определенные условия на получение, но всеравно здесь популярно брать жилье в кредит".

Фото: dariajanegova

Однокомнатная квартира в Кошице сейчас стоит 80 тысяч евро, тогда как еще пять лет назад за эти деньги можно было взять трехкомнатную в хорошем состоянии или четырехкомнатную, которая требует ремонта.

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв. чтобы получить кредит на жилье достаточно работать в стране и платить налоги.