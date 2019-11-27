Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения

Фото: Фото: sashaobodianska

Для "государства в смартфоне" выбрано лицо-визитку.

Им стала винничанка Александра Ободянская. Сейчас девушка учится и живет в Польше, пишет focus.

"Сначала было более трех тысяч претендентов, потом выбрали шорт-лист из десяти. Александру выбрали почти единогласно. При выборе опирались на несколько факторов: реальность фотографии; снимок должен был понравиться другим пользователям; человеку на снимке должно было быть больше 18 лет", - сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от добро пожаловаться (@sashaobodianska) 11 Сен 2019 в 11:23 PDT

Девушка в 2018 году получила грант международной стипендиальной программы International Scholarship Programme of WSB University и уехала учиться в Польшу. Также она работает в одном из местных модельных агентств. В ее Instagram полно "глянцевых" снимков.

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"Александра не равнодушна к судьбе нашей страны, поэтому она стремиться присоединиться к будущим изменениями. Мы гордимся украинцами, которые достойно представляют Украину за границей", - резюмировали в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от добро пожаловаться (@sashaobodianska) 11 Сен 2019 в 11:08 PDT

Фото девушки вскоре разместят на демо-версии электронных водительских удостоверений. Его увидят на welcome-экране все, кто установит себе приложение "Дия". Скачать его можно будет из App Store или Google Play.

Украинцы смогут оформлять паспорта в электронном формате через смартфон.

В течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.