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четверг, 28 ноября 2019 04:25

Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
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Саша Ободянская была выбрана среди 3 тысяч участников
Фото: Фото: sashaobodianska
Саша Ободянская была выбрана среди 3 тысяч участников
Саша Ободянская была выбрана среди 3 тысяч участников
Саша Ободянская была выбрана среди 3 тысяч участников

Для "государства в смартфоне" выбрано лицо-визитку.

Им стала винничанка Александра Ободянская. Сейчас девушка учится и живет в Польше, пишет focus.

"Сначала было более трех тысяч претендентов, потом выбрали шорт-лист из десяти. Александру выбрали почти единогласно. При выборе опирались на несколько факторов: реальность фотографии; снимок должен был понравиться другим пользователям; человеку на снимке должно было быть больше 18 лет", - сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Публикация от добро пожаловаться (@sashaobodianska)

Девушка в 2018 году получила грант международной стипендиальной программы International Scholarship Programme of WSB University и уехала учиться в Польшу. Также она работает в одном из местных модельных агентств. В ее Instagram полно "глянцевых" снимков.

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"Александра не равнодушна к судьбе нашей страны, поэтому она стремиться присоединиться к будущим изменениями. Мы гордимся украинцами, которые достойно представляют Украину за границей", - резюмировали в ведомстве.

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Публикация от добро пожаловаться (@sashaobodianska)

Фото девушки вскоре разместят на демо-версии электронных водительских удостоверений. Его увидят на welcome-экране все, кто установит себе приложение "Дия". Скачать его можно будет из App Store или Google Play.

Украинцы смогут оформлять паспорта в электронном формате через смартфон.

В течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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