Государство печатает 7,5 млн учебников для школьников - МОН

На сегодняшний день третий класс полностью обеспечен учебниками - Гарбарук. Фото: Reuters

В этом году за счет государства печатается 7,5 млн учебников для школьников, в частности, для третьего и седьмого классов.

4,5 млн учебников печатают для третьего класса. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук в эфире телеканала Zik.

"За счет государства в этом году печатается 7,5 млн пособий. Это 4,5 млн для третьего класса, это полное обеспечение. И допечатывается другое количество для седьмого класса. На сегодняшний день третий класс полностью обеспечен, развезен на 100% по регионам, на 63,8% уже доставлен в школы ", - рассказал замминистра.

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Он отметил, что до 1 сентября учебники для седьмого класса тоже развезут по школам.

"Я считаю, что мы должны переходить от вопроса классического пособия к другим вариантам. К интерактивных пособий, которые в онлайне", - сказал Гарбарук.

В регионах красной зоны по уровню эпидемической опасности Covid-19 обучение в школах будет проходить в онлайн-режиме. В оранжевой, желтой и зеленой зонах школы будут работать в обычном режиме.