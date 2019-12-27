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пятница, 27 декабря 2019 13:15

Государство компенсировало стоимость жилья 1500 детям сиротам - министр Соколовская

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  Министр социальной политики Юлия Соколовская: "В 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат собственное жилье на Житомирщине"
Министр социальной политики Юлия Соколовская: "В 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат собственное жилье на Житомирщине"

В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики.

Об этом во время поездки в Житомирскую область на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Годами украинских политиков возили на перерезания ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут замечательно. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть удалялась от людей. Во время визита в Житомирскую область мы старались понять реальное положение дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы", - отметила министр.

Свой визит она начала из города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая, как сирота, с помощью государства в этом году получила новую квартиру.

"Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Если говорить в масштабах всей страны - это более 1,5 тыс. человек", - отметила Соколовская.

Она также посетила реабилитационное заведение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской ОТО и Коростышевский центр социальной защиты, где встретилась с его работниками и постояльцами.

  Министр социальной политики Юлия Соколовская: "В 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат собственное жилье на Житомирщине"
Министр социальной политики Юлия Соколовская: "В 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат собственное жилье на Житомирщине"

"Дети - приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Именно поэтому мы поехали в Барановскую ОТО, где посетили реабилитационное заведение для детей с инвалидностью. Сегодня в этой общине проживает около 100 детей с инвалидностью - при том, что общее количество детей в общине - 4700. Также мы посетили Коростышевский центр социальной защиты населения и одно из сел Барановской ОТО. Оба визита были незапланированные. Мы провели откровенный разговор с местными сотрудниками соцсферы, узнали об их успехах и проблемах", - рассказала министр соцполитики.

По ее словам, в селе Барановской ОТО работает программное обеспечение "Социальная общество", которое позволяет принимать документы на назначение социальных пособий, субсидий и передавать в электронном виде в ОТО и РГА.

"Это делает социальные сервисы значительно удобнее. А еще - это яркий пример того, что от качества управленцев на местах очень многое зависит. Если есть желание работать качественно и эффективно - процесс можно наладить даже в не самых лучших обстоятельствах", - подытожила Юлия Соколовская.

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