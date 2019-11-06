Государство должно привлекать инвестиции на обновление инфраструктуры

В один день не лопнут все трубы. Уровень их износа зависит от условий, в которых они лежат - влажности, наличии грунтовых вод. Но с каждым годом ситуация ухудшается. Фото: Общественное

Проблема изношенных коммуникаций тянется десятилетиями. Вызвана тем, что ранее был массовый упадок хозяйства во всех городах Украины. Имели плохую экономико-социальную ситуацию и безответственных городских голов, - говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города", комментируя прорыв трубы в столице.

"К власти приходили неподготовленные и непрофессиональные люди. Так Киев с 2006 по 2010 год возглавлял Леонид Черновецкий. Его не очень беспокоили проблемы города. После него власть в столице получил Александр Попов, отчитывался не перед киевлянами, а перед Администрацией Януковича. Поэтому инфраструктура городов изнашивалась и не обновлялась", - объясняет эксперт.

С другой стороны государство на могло и не может обеспечить привлечение инвестиционных средств для обновления инфраструктуры, отмечает он.

"Хотя в мире привлечения частных капиталов в реконструкции коммуникаций является очень распространенной практикой. Каждая квартира ежемесячно платит за их использование. Это - стабильный источник дохода. Наше новое правительство руководствуется не совсем государственными подходами. Говорят про пенсии, субсидии. Однако надо иметь стратегию развития. Должны создать благоприятный инвестиционный климат, предоставлять дешевые кредиты городском администрациям, чтобы они обновляли инфраструктуру.

С 2014 года процесс сдвинулся с мертвой точки. В Киеве провели капитальный ремонт около тысячи километров уличных дорог. Благодаря реформе децентрализации, города получили большие средства. Однако их недостаточно, чтобы полностью решить эту проблему. В один день не лопнут все трубы. Уровень их износа зависит от условий, в которых они лежат - влажности, наличия грунтовых вод. Но с каждым годом ситуация ухудшается", - добавляет Александр Сергиенко.

В столице 5 ноября прорвало трубу с горячей водой. Это произошло на улице Шота Руставели. Проезжую часть затопило кипятком, в яму, которая образовалась, провалился автомобиль.