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вторник, 16 октября 2018 15:59

Госстат показал о реальную ситуацию с безработицей в Украине

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Госстат показал о реальную ситуацию с безработицей в Украине
Количество вакансий в сентябре составила 97 тыс.

Количество безработных украинский в сентябре снизилась. Однако официальный уровень безработицы сохранился на уровне августа - 1,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 октября в Государственной службе занятости было зарегистрировано 287,1 тыс. безработных.

По состоянию на 1 сентября 2018-го в Государственной службе занятости было зарегистрировано 292,8 тыс. безработных.

Количество вакансий в сентябре составила 97 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного - 2510 грн.

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К концу 2018-го минимальная заработная плата с 3723 грн возрастет до 4200 грн. Повышение минимальной заработной платы будет стоить бюджету 13 млрд грн дополнительных расходов.

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