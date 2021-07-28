Гослесагентство признало, что не успеет выполнить план Зеленского о миллиарде деревьев

Госагентство лесных ресурсов не сможет высадить миллиард деревьев за три года, как предусматривает план президента Владимира Зеленского.
В ближайшие три года агентство планирует высадить более 729 000 000 саженцев, заявили в агентстве в ответ на запрос "Украинских новостей".
"Ориентировочно, агентство планирует высадить в 2021 году более 10 млн сеянцев, в 2022 - более 223 млн, в 2023 - более 230 млн, а в 2024 году - более 266 млн штук сеянцев", - сказано в документе.
Указ Зеленского о сохранении лесов относится не только к государственным лесхозам, но и ко всем владельцам лесов и лесопользователей, юридических и физических лиц. В Гослесагентстве готовят предложения по созданию условий для достижения оптимального показателя уровня лесистости.
"Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года высади 1 миллиард деревьев ", - сказал президент.
Как подсчитали журналисты, миллиард деревьев за три года это:
333333333 дерева в год,
27777777 в месяц,
926000 в день,
38580 в час,
643 в минуту,
более 10 деревьев в секунду.
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Президент Владимир Зеленский планирует увеличить площадь лесов в Украине и подписал соответствующий указ о старте экологического проекта "Зеленая страна".
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