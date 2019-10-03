Госфинансирование политических сил уменьшили из-за "Партии Шария"

Политсилам, которые набрали от 5%, будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах. Фото: Главком

Одна из причин, почему решили изменить правила финансирования партий, - это "Партия Шария".

Об этом в комментарии для Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

"Она раздражала многих. Откровенно антиукраинская сила могла финансироваться из госбюджета. Сейчас она и партией фактически не является, но на деньги налогоплательщиков могла встать на ноги, развить инфраструктуру. Государство помогала силе, выступает против нее. Это - финансирование пятой колонны", - считает эксперт.

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Госфинансирование партий - европейский опыт. У нас его вводили, чтобы уменьшить влияние олигархов на политику, напоминает Владимир Фесенко.

"Это способствует институализации политсил. Они начинают работать постоянно, а не от выборов к выборам. Сейчас достаточно развитую инфраструктуру имеет "Батькивщина". "Европейская солидарность" начала развиваться после того, как получила деньги из бюджета после прошлых выборов.

Ранее барьер финансирования уменьшили, чтобы способствовать развитию новых политических сил. Однако история с "Партией Шария" показала, что это не всегда положительная идея. Далее у действующих парламентариев начали работать эгоистические интересы. Зачем им финансировать оппозицию, если можно между собой разделить эти деньги", - добавляет политолог.

2 октября Верховная Рада отменила государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на парламентских выборах. Ранее политическая сила могла получить деньги из бюджета, если ее поддержали как минимум 2% избирателей.