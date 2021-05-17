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Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост

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Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Реагируйте на все максимально спокойно. Позаботьтесь о своем здоровье. Фото: pixabay.com

18 мая - тяжелый день. Понадобится умение сосредотачиваться на самом важном. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не позволяйте внешний суеты сбивать вас с рабочего настроения, - говорит астролог. - События этого дня могут привести к нервным срывам. Люди будут разрываться между многими неотложными делами. Клубок проблем будет стремительно увеличиваться. Подготовьтесь морально к большим психических нагрузок. Реагируйте на все максимально спокойно и размеренно. Позаботьтесь о своем здоровье. В этот день удачу за хвост поймают Скорпионы, Стрельцы и Водолеи".

Овен

Содержится средний уровень доходов. Обещанные сверхприбыли поступят в начале следующей недели. Ограничьтесь приобретением повседневных товаров.

Телец

Отложите значительные финансовые операции до следующей недели. Не рискуйте своими деньгами. Начавшийся в этот день ремонт затянется.

Близнецы

Уже утром будет царить подавленное настроение. Перенесите свидание. Попросите друзей не беспокоить вас. Побудьте вечером в одиночестве.

Рак

Не лучшее время для романтических игр. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посетите старых знакомых.

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Лев

Размер заработка зависит от умения вовремя находить нужную информацию. Контролируйте движение денег. Потерянные вещи найти будет сложно.

Дева

Вы переживаете период застоя в делах. Ведите плановую экономику. Временное снижение уровня прибыли серьезно не повлияет на ваш бюджет в будущем.

Весы

Поддерживайте активную переписку с милыми. Звоните. Им крайне необходимо чувствовать вашу поддержку.

Скорпион

Любимые будут говорить беспрестанно. Терпеливо выслушайте их или позвольте им целый вечер проговорить с друзьями по телефону.

Стрелец

Вы будете слишком заняты днем. Вечером больше внимания уделите детям. Помогите им выйти победителями из сложной ситуации.

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Козерог

День недоразумений. Не пользуйтесь кредитными карточками. Платите за товар наличными. Перенесите на несколько дней переговоры по финансовым вопросам.

Водолей

Денежный поток будет постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы.

Рыбы

Целый день кто-то будет вставлять палки в колеса. Не сердитесь. Судьба будет удерживать вас от ложных шагов.

Астролог дала прогноз на неделю и объяснила, почему она станет такой особенной.

Автор: Gazeta.ua
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