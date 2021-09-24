Гороскоп на выходные: все, что нужно знать об отношениях, заработках и здоровье

Умейте хранить чужие тайны. Прислушайся к самочувствие. Фото: pixabay.com

25-26 сентября одиноким время активизировать поиск пары. Можно обратиться к услугам брачных агентств. Шансы на успех возрастают. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Встречи будут искать бывшие партнеры, - говорит астролог. - У них серьезные намерения восстановить прерванное общение. Определитесь, насколько вас интересуют эти отношения. Многим захочется поехать на заработки. Хорошо обдумывайте это. Посоветуйтесь с мужем или женой. Любимые рассчитывают на вашу откровенность и надежность. Сделайте все необходимое для установления взаимного доверия. Храните чужие тайны. Прислушайтесь к самочувствию. В этот день следует делать вакцинацию от гриппа и коронавируса. Защитите себя и семью".

Овен

Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Откажитесь от тяжелой жирной пищи.

Телец

Ухудшится состояние больных мастопатией. Не принимайте горячих ванн. Избегайте самолечения.

Близнецы

Начинать бегать не стоит. Дополнительная нагрузка на ноги вызовет боли в суставах.

Рак

Избегайте стрессовых ситуаций. Чрезмерное волнение спровоцирует приступы тахикардии. Следите за изменениями в работе сердца. Не провоцируйте серьезной болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 24 сентября: чем и кого порадует последняя пятница месяца

Лев

Будет беспокоить дисбактериоз. Начнет ворчать в животе. Пополните микрофлору кишечника.

Дева

Делайте упражнения для гибкости позвоночника. Систематические занятия гимнастикой заметно улучшат самочувствие.

Весы

Подберите новый комплекс для ухода за волосами. Особенно, если его красите. Сделайте новую стрижку.

Скорпион

В конце напряженного дня желательно посетить бассейн. Обратитесь к массажисту. Послушайте вечером спокойную музыку.

Стрелец

Больные почувствуют облегчение. Снизится температура. Стабилизируется кровяное давление. Не будет беспокоить одышка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем

Козерог

Распространяются инфекционные болезни. Соблюдайте правила личной гигиены. Лечите грибковую инфекцию.

Водолей

Могут проявиться симптомы недолеченной болезни. Проведите курс лечения до конца.

Рыбы

Повышается чувствительность кожи рук. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время работы по хозяйству.

В сентябре не теряйте головы после первой встречи с новыми избранниками. Их чувства не продлятся долго. И характер окажется нелегким.