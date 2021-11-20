Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений

Больше денег станет в карманах Рыб, Львов и Стрельцов. Фото: pixabay.com

20-21 ноября прислушайтесь к подсказкам судьбы. Не сидите в четырех стенах. Знакомьтесь, примите приглашение на свидание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные потребуют от вас внимания и сосредоточенности, – говорит астролог. – Не допускайте небрежного отношения к делам. Во время отдыха на природе не оставляйте недогоревший костер. Предупреждайте несчастные случаи и дома. Не торопитесь с выводами. Можно ошибиться в своих оценках и суждениях. Люди будут плохо понимать друг друга. Подарите любимым всю свою нежность. Эти выходные принесут обоим много приятных впечатлений. Больше денег станет в карманах Рыб, Львов и Стрельцов. Любовные приключения ждут Овнов, Козерогов и Весов".

Овен

Берегите вещи от повреждения. На покупку новых средств не будет. Увеличатся расходы на нужды семьи.

Телец

Преодолеть финансовые затруднения пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните.

Близнецы

Ваш кошелек полупуст. Придется выбирать между необходимым и желаемым. Элитный отдых можно позволить себе чуть позже.

Рак

В субботу старайтесь не тратить деньги. Повезет с покупками в воскресенье. Возможны непредвиденные доходы.

Лев

Будут возникать проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдаются. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это.

Дева

В вашем распоряжении будет ограничено количество денег. Просчитайте свои финансовые шаги. Не пользуйтесь кредитными картами.

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Весы

Ограничений в деньгах не будет. Свободно планируйте свой отдых. Отложите некоторую сумму на ремонт техники.

Скорпион

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты.

Стрелец

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. Тогда удастся избежать материальных потерь.

Козерог

Вкладывайте деньги в обустройство вашего приусадебного участка. Но не выставляйте в продажу свою недвижимость.

Водолей

Проблема финансового обеспечения жизни будет стоять остро. Ищите экономные формы отдыха. Не берите на себя дополнительные расходы.

Рыбы

Дефицит средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.

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