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суббота, 13 ноября 2021 07:00

Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период

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Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Голова будет лучше работать в субботу. Интеллектуальные виды деятельности планируйте в этот день. Фото: pixabay.com

13-14 ноября вы почувствуете желание действовать. Не давайте волю сомнениям. Изменить что-либо в личной жизни, лежа на диване, не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись сдержанным и уравновешенным людям, – говорит астролог. – Масса мелких неприятностей испортит настроение. Желательно реагировать на них спокойно. Доверяйте своей интуиции. Оперативно решить вопрос не получится. Зато хорошо продуманные дела будут удаваться во славу. Собирайте вещи в путь заранее. Можете забыть самое необходимое. Голова будет лучше работать в субботу. Интеллектуальные виды деятельности планируйте в этот день. В воскресенье ходите по магазинам и на концерты. Суперуспешный период начнется в жизни Близнецов, Дев и Львов. Деньги будут липнуть к вашим рукам. Следите за расходами и контролируйте свои желания".

Овен

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Позаботьтесь о сохранении собственных вещей. Их могут испортить в транспорте или на вокзале.

Телец

Не берите на себя дополнительные финансовые обязательства. Вам будет едва хватать денег на осуществление необходимых покупок.

Близнецы

Нехватки средств не будет ощущаться. Выходные вы можете планировать без учета финансовых ограничений.

Рак

Купите книги. Пополните коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит не только на поддержание хозяйства.

Лев

Поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам повезет с выгодными покупками.

Дева

Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует отложить на непредвиденные расходы.

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Весы

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительные взносы понадобятся на транспортные средства. Не тяните с проведением текущего ремонта.

Скорпион

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. Больших доходов в ближайшее время не предвидится.

Стрелец

Финансовая ситуация усложняется. Заработки не оправдают надежд. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родственников.

Козерог

Сохраняется сложная финансовая ситуация. Ищите дополнительные средства экономии. Старайтесь не занимать деньги.

Водолей

Оформлением имущественных поручений займитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Большие вещи покупать не следует.

Рыбы

Прибыли не оправдали ваших надежд. Придется уменьшать покупки. Такой вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Это удачное время для приобретения смартфонов.

Автор: Gazeta.ua
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