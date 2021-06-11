Гороскоп на выходные: почему середина июня такая особая для каждого

Экскурсии, творческие встречи, туристические походы - лучшие формы отдыха в это время. Фото: pixabay.com

12-13 июня - особое время. Это первые выходные после коридора затмений. Каждый может проявить свои способности, заявить о умениях, начать больше зарабатывать и достигать цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Непоседливым и болтливым будет чем заняться в эти выходные, - говорит астролог. - На всех нас ожидает круговорот событий. Поэтому активные от природы люди будут чувствовать себя прекрасно. Не планируйте пролежать на диване и поспать дольше обычного. Вам просто не дадут осуществить задуманного. Если только вы не выедете на пару дней подальше от дома. Экскурсии, творческие встречи, туристические походы - лучшие формы отдыха в это время. Люди будут чувствовать прилив вдохновения. Все будет удаваться легко и быстро".

Овен

Осуществить необходимые покупки и отдохнуть лучше в воскресенье. Суббота предоставит вам возможность заработать дополнительную сумму. Воспользуйтесь такой возможностью.

Телец

Дефицита средств не будет. Спланируйте отдых на свой вкус. Побалуйте себя и родных изысканными блюдами.

Близнецы

Финансовый вопрос будет стоять остро. Карман не будет пустой, однако список расходов резко вырастет. Не отправляйтесь в путешествие. Отдохните дома.

Рак

Денег не будет. Не гонитесь за дешевым товаром. Азарт покупателя может подорвать ваш бюджет. Вы рискуете накупить кучу хлама.

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Лев

Часть заработанных за неделю денег вам не удастся получить. Это удержит вас от осуществления необдуманных покупок, но не отказывайте себе в приобретении новой одежды.

Дева

Дом потребует дополнительных средств. Имейте некоторую сумму на непредвиденные расходы. Не жалейте денег на текущий ремонт сантехники.

Весы

Эти дни обещают ряд приятных финансовых сюрпризов. Найдутся необходимые товары за умеренные деньги. Вам могут вернуть давно забытый долг.

Скорпион

Позаботьтесь о разумном распределении существующих средств. До поступления очередного заработка прибыли не будет. Остерегайтесь воров.

Стрелец

Ожидается приход денег. Вы получите хорошее вознаграждение за свою работу. Не экономьте средств на семейном отдыхе.

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Козерог

Осуществления ваших планов обойдется дороже ожидаемого. Но это серьезно не подорвет вашу экономику. В кармане будет достаточно денег.

Водолей

Дни досадных мелких потерь. Контролируйте текущие расходы, особенно в воскресенье. Обращайтесь к сэкономленным средствам только в случае крайней необходимости.

Рыбы

Неотложные расходы заберут большинство выделенных на выходные денег. Некоторые из ваших желаний удовлетворить не удастся. Подождите лучшей возможности.

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