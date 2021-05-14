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Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания

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Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Выходные принесут страсть в жизни Овнов, Тельцов и Дев. Фото: pixabay.com

15-16 мая в вашу жизнь может вернуться прежняя любовь. Проведите выходные вместе. Попробуйте определиться со своими чувствами. Вторая попытка станет удачной. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Месяц растет, - говорит астрологиня. - Люди будут полны сил и энергии. Занимайтесь спортом. Выбирайте другие формы активного отдыха. Натуры чувствительные должны помнить об обострении страхов и фобий в этот период. Не смотрите фильмов ужасов. Лучше посидите вечером в уютной комнате с чашкой горячего чая. Больным гипертонией следует контролировать свое давление. Возможны резкие колебания его показателей. Выходные принесут страсть в жизни Овнов, Тельцов и Дев. Незабываемые свидания ждут Козерогов и Весов".

Овен

Увеличиваются расходы на домашние нужды. В материальной поддержке с вашей стороны будут нуждаться близкие. Не отказывайте. Вы не будете чувствовать затруднения.

Телец

Тратить выходные на заработки не придется. На все необходимое денег хватает. Покупайте бытовую технику.

Близнецы

Продолжается сложный финансовый период. Дополнительных доходов не предвидится. Статья повседневных расходов растет. Отдыхайте дома.

Рак

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Не одалживайте знакомым свои вещи. Сложно будет вернуть их обратно.

Лев

Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах. Время начинать ремонт. Он не затянется надолго. Средства на него будут поступать вовремя.

Дева

Ваш финансовый баланс потребует тщательной проверки. Сделайте это в выходные. Не позволяйте обмануть себя на рынке.

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Весы

Не выставляйте на продажу свои вещи. Выгодных финансовых предложений не будет. Не стоит в эти выходные заниматься обновлением своего гардероба. Для этого лучше подойдут будни.

Скорпион

На отдых в элитном клубе средств не хватит. Не берите ссуды под залог собственного имущества. Вы его потеряете.

Стрелец

Количество средств ограничено. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Куплена офисная техника не будет работать.

Козерог

Не будет необходимости в поиске дополнительного заработка. Сведите к минимуму финансовые операции. Держите некоторую сумму для неожиданных расходов.

Водолей

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам.

Рыбы

Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Не покупайте драгоценности.

Синоптики удивили прогнозом на следующую неделю.

Автор: Gazeta.ua
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