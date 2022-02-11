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суббота, 12 февраля 2022 07:00

Гороскоп на выходные: кто будет радоваться высоким заработкам и новой влюбленности

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Гороскоп на выходные: кто будет радоваться высоким заработкам и новой влюбленности
Суббота будет днем чудаков. Будут просыпаться неординарные интеллектуальные способности. Фото: pixabay.com

12-13 февраля друзья попытаются устроить вашу личную жизнь. Не следует соглашаться на эти предложения. Достойного партнера они вам не подыщут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В выходные повезет "жаворонкам", – говорит астролог. – Утром люди будут легко идти на контакт. Сделайте важнейшие дела до полудня. Суббота будет днем чудаков. Будут просыпаться неординарные интеллектуальные способности. В большинстве своем люди будут находиться в плену собственных представлений и переживаний. Получайте удовольствие от каждого момента существования. Случайная встреча может вызвать взрыв чувств. Не отказывайте себе в удовольствии провести выходные в необычной обстановке рядом с любимыми. Высоким заработкам будут радоваться Овны, Близнецы и Весы. Новая влюбленность ждет Львов, Козерогов и Рыб".

Овен

Экономить не придется. Рассчитывайте на материальную поддержку со стороны близких людей. Итого вы сможете устроить себе хороший отдых.

Телец

Отложите решение финансовых вопросов до понедельника. Ошибки в расчетах приведут к ущербу. Не разрешайте никому распоряжаться вашей собственностью.

Близнецы

Удерживается стабильная финансовая ситуация. Купите новую одежду. Он будет хорошо носить. Часть средств можно потратить на культурную программу.

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Рак

Не начинайте в эти дни ремонт и строительство. Эти работы обойдутся неоправданно дорого. Не позволяйте себя обмануть. Ведите плановую экономику.

Лев

В преддверии выходных вы получили только часть ожидаемой прибыли. Так что придется выбирать недорогие места для отдыха. Дефицит средств компенсируйте фантазией.

Дева

В вашем распоряжении не будет большой суммы. Не допускайте бесконтрольных расходов.

Весы

Совершить покупки лучше в субботу. Воскресные расходы принесут разочарование. Не обольщайтесь на низкие цены.

Скорпион

Чрезмерно средств не будет. Но финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Вам повезет на ценные находки.

Стрелец

Для удовлетворения своих потребностей вам придется воспользоваться поддержкой спонсора. Деньги в ваших руках не будут держаться.

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Козерог

При необходимости можно позволить себе поработать дополнительно на выходные. Лучше сделать это в субботу. Воскресные заработки не порадуют.

Водолей

Будьте готовы к большим незапланированным расходам. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Вдали от дома ехать не следует.

Рыбы

Сведите к минимуму товарно-денежные операции. Найдите такую форму отдыха, которая не нуждается в значительных финансовых взносах. Хорошо считайте деньги.

Неделя с 7 по 13 февраля доставит немало неожиданностей. Астролог назвала самые счастливые знаки.

Автор: Gazeta.ua
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