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Гороскоп на выходные: кто будет чувствовать себя счастливым

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Гороскоп на выходные: кто будет чувствовать себя счастливым
Храните мудрость и спокойствие. В субботу пригласите в гости друзей. Фото: pixabay.com

9-10 октября лучше остаться дома. Все вокруг будут выяснять отношения, а вам захочется покоя и романтики. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Займите позицию наблюдателя и не спешите с выводами, - говорит астролог. - Сохраняйте мудрость и спокойствие. В субботу пригласите в гости друзей. Не давите на собеседников, выслушайте и поймите. Самыми счастливыми себя будут чувствовать Весы и Скорпионы, Водолеи и Рыбы. Выигрывает тот, кто умеет ждать и тщательно все проверяет. В выходные посетите друзей и родителей. Не забудьте поздравить с днем рождения коллег и родственников".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Знакомство в интернете будет иметь неожиданное продолжение. Готовьтесь ехать на свидание в другой город. Лечите насморк вовремя, чтобы не спровоцировать гайморит.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Купите посудомойку. Сэкономите время и воду. Если сил не хватает, не спешите к врачу. Больше отдыхайте.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Будьте откровенны с любимыми. Тогда они не будут ревновать. Не терпите судороги. Организму не хватает магния. Налегайте на витамины.

Рак (22 июня - 22 июля)

Приберегите сбережения. Они понадобятся на ремонт и обновление мебели. Ешьте на завтрак кашу с сухофруктами или свежий сыр.

Лев (23 июля - 23 августа)

Подростки часто будут закрываться в комнате. Это обеспокоит. Чаще говорите откровенно друг с другом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не стоит жениться или разводиться. Улучшить самочувствие удастся в санатории.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не рассказывайте о своих отношениях. Тогда не станете героем сплетен. Нервное истощение вызовет дрожь в руках. Прогуляйтесь под звездным небом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отступят страх и отчаяние, недовольство и желание критиковать всех. Во время застолья откажитесь от коньяка и водки. Позвольте себе немного вина.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Накроет чувство одиночества, когда диалог с любимыми зайдет в тупик. Посмотрите любимый сериал и помечтайте о будущем. Напомнит о себе холецистит. Вернитесь к диете.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не пытайтесь быть всем помогать. Помните о собственных интересах и потребностях семьи. Бегайте, качайте пресс, приседайте, пейте больше воды. Самочувствие улучшится.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Дайте любимым второй шанс. Цените их за верность и самоотверженность. Не гуляйте под холодным дождем. Простуду будет трудно вылечить.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Служебные романы будут иметь плохие последствия. Пирожные замените на рисовые хлебцы или сухофрукты.

Астролог удивила прогнозом на эту неделю.

Автор: Gazeta.ua
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