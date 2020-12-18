Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки

Будьте более гибкими. Именно таким образом можно большего добиться. Фото: pixabay.com

19-20 декабря не стесняйтесь проявлять инициативу. Помогите своему счастью найти дорогу к вам. Посетите сайт знакомств. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Людям не хватит дипломатичности в эти дни, - говорит астролог. - Поэтому часто будет встречаться откровенно грубое поведение. Старайтесь учитывать потребности и слабости собеседников. Будьте более гибкими. Именно таким образом можно большего добиться. А заодно и сохранить теплые отношения с окружающими. Воздержитесь от критических замечаний в адрес близких. Поддерживайте хорошее настроение. Звезды предвещают богатство и подарки Тельцам, Львам, Девам и Скорпионам".

Овен

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку друзей. Они не оставят вас в беде.

Телец

Проблем с деньгами не будет. Но не спешите с ними расставаться. Удачных взносов сделать не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорчены.

Близнецы

Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов.

Рак

Вы можете понести заметные убытки из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Отложите решение финансовых проблем до понедельника.

Лев

Не ищите подработки. Необходимости в этом не будет. Обеспечить свои текущие потребности вы и так сможете. Лучше восстановите силы перед следующей рабочей неделей.

Дева

Финансовая поддержка не понадобится. Недавно полученных средств хватает на все необходимое. Побалуйте детей вкусненьким.

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Весы

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Скорпион

Будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Не все коммерческие предложения будут выгодными для вас. Не берите кредитов. Рассчитывайтесь за товары наличными.

Стрелец

Много денег в эти дни не заработать. Не стоит и стремиться к этому. Старайтесь денежные операции не проводить. Подавайте милостыню.

Козерог

Вы будете иметь возможность приобрести необходимые вещи. Денег хватает. Дела будут идти хорошо. Ограничивать себя в чем-то не придется.

Водолей

Фактически в вашем распоряжении будет мало налички. Придется обращаться к сэкономленным ранее средствам. Разделите расходы на развлечения вдвоем с партнером.

Рыбы

Недостаток средств будет ощущаться остро, поэтому выходные лучше провести дома. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Подождите с большими покупками.

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