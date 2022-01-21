Гороскоп на выходные: кому январь напоследок подкинет денег и приключений

Интересные приключения случатся с Девами и Весами. Фото: pixabay.com

22-23 января посвятите больше времени активному отдыху. Не сидите на месте. Пусть бытовые дела подождут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Молодые пары будут весьма страстными, – говорит астролог. – Романтический вечер удастся и парам со стажем. Дайте волю своей фантазии. Откажитесь от походов в казино или в ресторан. Поиски происшествий спровоцируют неприятные последствия. Не оставляйте без присмотра малышей. Увеличится уровень травматизма среди детей. Январь напоследок подкинет деньги Тельцам и Близнецам. Интересные приключения случатся с Девами и Весами".

Овен

Не стоит начинать ремонт техники или реконструкции помещения. Эти процессы затянутся надолго и будут поглощать львиную часть прибыли.

Телец

С деньгами проблем не будет. Возможны неприятности на рынке и в магазинах. Рискуете приобрести вещи сомнительного качества.

Близнецы

Деньги будут поступать вовремя, но их постоянно не хватает. Найдите источник финансового оттока.

Рак

Будут нужны немалые средства на хозяйственные расходы. Придется ограничить себя в расходах на развлечения.

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Лев

Денег в кармане недостаточно для свободной планировки отдыха. К тому же есть опасность потерь по невнимательности. Забытые и потерянные вещи вернутся поврежденными.

Дева

Вам будет везти. Поступят неожиданные доходы. Найдется нужный товар. И цены на него будут вполне удовлетворять вас.

Весы

Дефицита денежных средств не будет. Произведите необходимые закупки в субботу. Воскресенье – день зря выброшенных денег. Не стоит идти в ночной клуб.

Скорпион

При покупке учитывайте их качество и функциональность. Отложите приобретение престижных вещей. Переплата за фирменный знак не оправдает себя.

Стрелец

Детская шалость испортит не только ваше настроение. Придется подсчитывать ущерб. Дополнительной прибыли не ожидается.

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Козерог

Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они вернутся поврежденными. Имейте запас денег на ремонтные работы.

Водолей

Неделя оказалась удачной. Материальных проблем не будет. Позвольте себе отдохнуть от обыденных хлопот.

Рыбы

Поработайте в эти выходные. Следует приложить усилия для улучшения своего материального положения. Хорошая работа будет оценена по достоинству.

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