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суббота, 08 января 2022 07:00

Гороскоп на выходные: кого ждут высокие заработки

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Гороскоп на выходные: кого ждут высокие заработки
Воскресенье потребует вашей активности. Не сидите на месте. Фото: pixabay.com

8-9 января денег в кармане будет достаточно для свободного планирования выходных. Избегайте имущественных споров, потому что будут разрешаться не в вашу пользу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота – день поэтов и мечтателей, – говорит астролог. – Сохраняйте гармонию в сердце. Слушайте музыку. Не скрывайте искренних чувств. Удовлетворяйте свои желания. Но не забывайте учитывать и интересы окружающих. Подавайте милостыню нуждающимся. Воскресенье потребует вашей активности. Не сидите на месте. Сдерживайте проявления человеческой злости. Изобретателям не стоит планировать на этот день испытание своих моделей. Вряд ли попытка будет удачной. Высокие заработки ждут Тельцов, Дев и Весов".

Овен

Побудьте в эти дни вдвоем с любимыми. Отложите все дела. Пора решать вопрос о браке и пополнении в семье.

Телец

Позвольте детям провести выходные на их вкус. Чрезмерная забота будет лишней. Воздержитесь от спора с мужем (женой) о методах воспитания.

Близнецы

Не следует фанатично предаваться работе. Вы будете забывать об обещании уделить внимание домашним. У них будут возникать справедливые претензии.

Рак

Деньги поступают и быстро всплывают. Как-то контролировать этот поток не помешает. Ибо в понедельник утром вы можете не найти средств на самое необходимое.

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Лев

Материальная сторона вашей жизни испытывает изменения. Привычный порядок ведения финансовых дел придется пересматривать. Поэтому следует минимизировать затраты.

Дева

Будьте готовы к приятной встрече. В ваш дом спешит счастье. Пора избавиться от одиночества.

Весы

Из-за проблем потратите хорошую часть заработка. Откажитесь от покупки дорогих вещей.

Скорпион

Минимизируйте расходы. Вкладывайте деньги в поддержание здоровья.

Стрелец

Вас пытаются вовлечь в грязную интригу. Не разрешайте окружающим воспользоваться вашими слабостями.

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Козерог

Решать финансовые проблемы в эти дни не следует. Дождитесь понедельника. Наблюдайте за изменениями ситуации на рынке. Идите навстречу предложениям любимых. Иначе рискуете провести эти дни в одиночестве.

Водолей

Сведите расходы к необходимому минимуму. Не занимайте людям деньги. Ваши материальные ресурсы ограничены.

Рыбы

Любые денежные операции будут проходить с задержками. Выгодно купить или продать что-нибудь будет проблематично.

Астролог ошеломила прогнозом на первую неделю в году.

Автор: Gazeta.ua
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