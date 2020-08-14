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суббота, 15 августа 2020 07:00

Гороскоп на выходные: каким знакам будет везти во всем

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Гороскоп на выходные: каким знакам будет везти во всем
Тело потребует дополнительного увлажнения. Купайтесь в водоемах или в бассейне. Фото: pixabay.com

15-16 августа - дни покоя, любви и романтики. Душа потребует эстетического наслаждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь никуда не спешить, - говорит астролог. - Спланируйте культурную программу на выходные. Рисуйте, пойте, фотографируйте. Найдите время для прогулки на природе. Любуйтесь пейзажами. Тело потребует дополнительного увлажнения. Купайтесь в водоемах или в бассейне. Благоприятные дни для начала нового курса оздоровления. Обратитесь к косметологу. Позаботьтесь о своей внешности. Львам и Девам, Стрельцам и Козерогам будет везти во всем".

Овен

Финансовый вопрос будет стоять остро. Самостоятельно вам трудно будет его решить. Разделите свои материальные обязанности с родными.

Телец

Более удачно будут проходить денежные операции в субботу. В воскресенье следите за собственным кошельком. Остерегайтесь воров.

Близнецы

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

Рак

Ваши финансовые возможности ограничены. Проведите эти дни дома. Делайте только первоочередные покупки.

Лев

Денег хватает. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Дева

Не пропустите выгодных предложений. Участвуйте в распродажи товаров. Не сдавайте своих вещей в ремонт.

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Весы

В субботу убытков будет меньше. Не переносите на воскресенье сложных дел по хозяйству и поход на рынок. Соотносите покупки с имеющейся в кармане суммой. Не делайте долгов.

Скорпион

Ваши надежды на повышение доходов не оправдаются. Проведите выходные в кругу семьи. Не стоит отправляться в путешествие.

Стрелец

Ждите прибыль. Используйте возможность заработать дополнительную сумму. Приобретенная техника не будет служить долго.

Козерог

Финансовых проблем не будет. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета.

Водолей

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. Понадобятся средства на непредвиденные расходы.

Рыбы

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Не одалживайте людям деньги.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
августа

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