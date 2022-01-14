Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы

 
Ексклюзивы
1/5
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 891
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1656
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 5103
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 972
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 648
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4599
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1179
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2610
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3483
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Фото
Все фото
6
5
6
5
16
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников
Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и &quot;Дію&quot;
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
&quot;Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает&quot; - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 837
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 675
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 216
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 07:00

Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы

  Комментировать
Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы
Воскресенье лучше посвятить активным формам отдыха. Фото: pixabay.com

15-16 января посвятите общению с родственниками и друзьями. Отдохните от тяжелой работы и людей, которые утомляют. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После сложной напряженной недели следует устроить полноценный отдых, – говорит астролог. – Читайте, просматривайте любимые фильмы. Больше внимания уделите себе. Воскресенье лучше посвятить активным формам отдыха. В субботу не жалейте времени на длительные косметические процедуры. Приготовьте что-нибудь особенное для себя и родных. Создавайте условия для поддержания хорошего настроения. Наберитесь сил перед еще одной непростой неделей. Середина зимы готовит неожиданности для Овнов, Тельцов, Близнецов и Скорпионов. Вам повысят зарплату и предложат более выгодную должность. Наступает период подарков и шансов. Воспользуйтесь каждым из них".

Овен

Карман быстро опустеет. Поток доходов не будет удовлетворять ежедневных потребностей. Не пора думать об элитном отдыхе.

Телец

Финансов будет хватать для отдыха и развлечения. Купите товары для детей. В воскресенье старайтесь тратить меньше денег.

Близнецы

Денег в кармане будет достаточно. Может раздражать постоянное изменение цен. Трудно в такой ситуации отчетливо рассчитать свои расходы.

Рак

Заработки превысят ваши ожидания. Приобретенные вещи будут удачными. Часть средств вложите в обустройство приусадебного участка.

Лев

Сохраняется ситуация дефицита экономики. Будьте осторожны в расходах. Не отказывайтесь от небольшой подработки.

Дева

Экономическая политика потребует изменений. Старайтесь правильно использовать свои средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер принес в Украину весеннее тепло: прогноз на выходные

Весы

Деньги будут быстро таять. Желания и возможности не будут совпадать. Не стоит переживать по этому поводу. Судьба удерживает вас от приобретения хлама.

Скорпион

Позаботьтесь о защите вашего капитала. Будьте экономными. В ближайшее время веского пополнения не ожидается.

Стрелец

Не следует обращаться к услугам сервисных служб. Отложите поход в салон красоты. Удовлетворение эти расходы не принесут. А их размер шокирует.

Козерог

Попытки заработать будут мало результативны. Возможен ущерб из-за повреждения вашего имущества другими людьми.

Водолей

Избегайте имущественных споров. Отдайте недовольным часть своих денег. Так вы сможете предотвратить большие материальные потери.

Рыбы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Этого достаточно для покупки необходимого. Покупать мебель и другие предметы интерьера не время.

Астролог удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 18919
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 16353
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8091
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 7128
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 7101
Общество
Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода
Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода Просмотров: 108
Папа Римский поймал морское чудовище и спас человечество
Папа Римский поймал морское чудовище и спас человечество Просмотров: 198
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
6
 Просмотров: 180
У кого сегодня особенный день
У кого сегодня особенный день Просмотров: 72
Силы терробороны начнут вооружать с 15 января
Силы терробороны начнут вооружать с 15 января Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
4
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
4
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
3
Суд над Порошенко: назвали дату и время
Голосов: 58177
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть