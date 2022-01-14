Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы

Воскресенье лучше посвятить активным формам отдыха. Фото: pixabay.com

15-16 января посвятите общению с родственниками и друзьями. Отдохните от тяжелой работы и людей, которые утомляют. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После сложной напряженной недели следует устроить полноценный отдых, – говорит астролог. – Читайте, просматривайте любимые фильмы. Больше внимания уделите себе. Воскресенье лучше посвятить активным формам отдыха. В субботу не жалейте времени на длительные косметические процедуры. Приготовьте что-нибудь особенное для себя и родных. Создавайте условия для поддержания хорошего настроения. Наберитесь сил перед еще одной непростой неделей. Середина зимы готовит неожиданности для Овнов, Тельцов, Близнецов и Скорпионов. Вам повысят зарплату и предложат более выгодную должность. Наступает период подарков и шансов. Воспользуйтесь каждым из них".

Овен

Карман быстро опустеет. Поток доходов не будет удовлетворять ежедневных потребностей. Не пора думать об элитном отдыхе.

Телец

Финансов будет хватать для отдыха и развлечения. Купите товары для детей. В воскресенье старайтесь тратить меньше денег.

Близнецы

Денег в кармане будет достаточно. Может раздражать постоянное изменение цен. Трудно в такой ситуации отчетливо рассчитать свои расходы.

Рак

Заработки превысят ваши ожидания. Приобретенные вещи будут удачными. Часть средств вложите в обустройство приусадебного участка.

Лев

Сохраняется ситуация дефицита экономики. Будьте осторожны в расходах. Не отказывайтесь от небольшой подработки.

Дева

Экономическая политика потребует изменений. Старайтесь правильно использовать свои средства.

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Весы

Деньги будут быстро таять. Желания и возможности не будут совпадать. Не стоит переживать по этому поводу. Судьба удерживает вас от приобретения хлама.

Скорпион

Позаботьтесь о защите вашего капитала. Будьте экономными. В ближайшее время веского пополнения не ожидается.

Стрелец

Не следует обращаться к услугам сервисных служб. Отложите поход в салон красоты. Удовлетворение эти расходы не принесут. А их размер шокирует.

Козерог

Попытки заработать будут мало результативны. Возможен ущерб из-за повреждения вашего имущества другими людьми.

Водолей

Избегайте имущественных споров. Отдайте недовольным часть своих денег. Так вы сможете предотвратить большие материальные потери.

Рыбы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Этого достаточно для покупки необходимого. Покупать мебель и другие предметы интерьера не время.

Астролог удивила прогнозом на неделю.