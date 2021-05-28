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суббота, 29 мая 2021 07:00

Гороскоп на выходные: как стать суперуспешным в последние дни весны

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Гороскоп на выходные: как стать суперуспешным в последние дни весны
Утро воскресенья лучше всего подойдет для планирования важных дел на четыре недели вперед. Фото: pixabay.com

29-30 мая - самые спокойные дни недели. Удастся хорошо отдохнуть и вернуть в свою жизнь романтику и положительные эмоции. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Субботнее утро желательно посвятить наведению порядка в доме, - говорит астрологиня. - Вечером этого дня отдыхайте. Не переедайте. Посетите баню. Утро воскресенья лучше всего подойдет для планирования важных дел на четыре недели вперед. Это поможет стать суперуспешными в последние дни весны. Душа будет стремиться к эстетическом наслаждение. Посещение театрального представления, выставки, концерта или просто просмотр любимого кино - лучшая форма отдыха в эти дни. Доверяйте своей интуиции. На днях она выручит многих".

Овен

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Должники могут вернуть деньги.

Телец

Неделя была не очень щедрой на прибыль. Еще возникнет необходимость отдать часть денег кому-то из близких. Поэтому на выходные не следует планировать больших расходов.

Близнецы

В субботу используйте возможность пополнить свой кошелек. Ожидается хорошая прибыль. Тогда в воскресенье можно будет позволить себе не экономить.

Рак

Ваша экономика может пострадать из-за чрезмерного доверие к людям. Не берите на себя ответственность за чужие долги. Помните, что очередное поступление средств задержится.

Лев

Деньги не будут держаться в кармане. Оформление имущественных поручений отложите. Не подписывайте важных финансовых бумаг. Вас могут обмануть.

Дева

В вашем распоряжении ограничена сумма. Будут поступать небольшие деньги из альтернативных источников доходов. Неблагоприятное время для осуществления крупных покупок.

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Весы

Придется сдерживать свои желания. Доходов едва хватает на жизнь. Еще кто-то из родственников может обратиться к вам за финансовой помощью.

Скорпион

Отложите рассмотрение финансовых проблем. Они будут решаться не в вашу пользу. Контролируйте расходы. Не трогайте своих сбережений без крайней необходимости.

Стрелец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретенные в эти дни средства связи будут работать со сбоями.

Козерог

Доходы ожидаются лишь в форме подарков. Свободных денег не будет. Не отправляйтесь в путешествие. Вы вернетесь с пустым кошельком.

Водолей

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Рыбы

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

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Автор: Gazeta.ua
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