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суббота, 04 декабря 2021 07:00

Гороскоп на выходные: как солнечное затмение будет влиять на наши судьбы и финансы

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Гороскоп на выходные: как солнечное затмение будет влиять на наши судьбы и финансы
Воскресенье посвятите общению с родственниками. Фото: pixabay.com

4-5 декабря не обращайте внимания на тревожные сны. В субботу около 10:00 состоится Солнечное затмение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проживите эти дни спокойно, – говорит астролог. – В субботу утром выбросьте из дома ненужный хлам. Дайте себе возможность полноценно отдохнуть. Большинство важных дел планируйте на воскресенье. Люди будут стремиться к открытости и искренности в отношениях. Сделайте что-нибудь приятное для близких. Воскресенье посвятите общению с родственниками. Солнечное затмение будет влиять на судьбы многих. Не стоит начинать новые дела, покупать телевизоры и смартфоны, жениться, ссориться, увольняться и устраиваться на работу. Экономьте заработанное. Больше денег станет в кармане Овнов, Близнецов и Козерогов".

Овен

Средств будет достаточно. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не пользуйтесь кредитными картами.

Телец

Дополнительной прибыли в выходные не будет. Контролируйте текущие расходы. Имейте денежный запас для срочных расходов.

Близнецы

Вы придете к концу недели с положительным финансовым балансом. Пополните свои сбережения. Не жалейте средств на укрепление здоровья.

Рак

Средний уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Выберите экономичную форму отдыха. Купите товары для дома в воскресенье.

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Лев

Отправляться в поездку не стоит. Вы будете иметь неоправданно большие расходы. Проверяйте расчетные чеки. Не допускайте переплаты.

Дева

Чрезмерно денег не будет. Не пытайтесь обеспечить потребности всех членов семьи. Позвольте себе приобрести что-то необходимое.

Весы

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра включенную бытовую технику. Ликвидация последствий потопа окажет существенное влияние на ваш кошелек.

Скорпион

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Заемные людям деньги вовремя не вернутся.

Стрелец

Найдите способ избавиться от задолженностей. Не вносите залоговую сумму за дом или авто. Условия их продажи скоро изменятся.

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Козерог

Все запланированные покупки совершите в воскресенье. В субботу берегите вещи от повреждения. Не производите даже мелкого ремонта.

Водолей

В вашем распоряжении будет ограниченое количество денег. Однако удастся найти нужный товар по умеренной цене.

Рыбы

Исключительно неудачный период для проведения финансовых операций. Не будет вести с работниками сервисных служб. Ограничь расходы.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Берегитесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников.

Автор: Gazeta.ua
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