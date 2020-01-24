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суббота, 25 января 2020 07:00

Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы

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Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы
Хорошо будет работать голова. Не подведет и интуиция. Фото: tsn.ua

В ночь с 24 на 25 января будем иметь молодой месяц. Именно от этого события берет начало новый год по китайскому календарю - год Крысы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Найдите время, чтобы спланировать дела на год, - говорит астролог. - Хорошо продуманная стратегия действий будет способствовать дальнейшему успеху в бизнесе и личных делах. Год Крысы начнется продуктивно. Хорошо будет работать голова. Не подведет и интуиция. Не теряйте времени на развлечения. Наведите порядок в вещах и документах. Не теряйте веры в успех. Будет везти оптимистам. Хорошее время для старта новых проектов. Можно начать жизнь с чистого листа".

Овен

Неверные партнеры не стоят ваших переживаний. Уделите внимание себе. Старайтесь хорошо выглядеть. Вы не останетесь в одиночестве.

Телец

Вы можете избавиться значительной суммы из-за неосмотрительности. Выбирайте недорогие формы отдыха. Сократите список расходов.

Близнецы

Чаще смотрите в глаза своим избранникам. Они потребуют нежности. Удовлетворяйте их желания. Говорите слова любви.

Рак

Денег хватает. Порадуйте семью в выходные. Следите за детьми, чтобы их выходки не обернулись на убытки.

Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Дефицит средств заставит вас искать заработки даже в выходные. Оставьте время и для отдыха. Прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения.

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Дева

Пригласите любимых на концерт или дискотеку. Там вы сможете без ущерба для отношений выплеснуть все свои эмоции.

Весы

В вашем распоряжении достаточно денег. Имейте резервную сумму для обеспечения романтических праздничных идей. Приложите усилия для поддержания существующих отношений.

Скорпион

В вашем сердце неожиданно может вспыхнуть влюбленность. Подарите милым страстную ночь. Будьте осторожны. Новые отношения не продлятся долго.

Стрелец

Не жалейте денег на укрепление своего здоровья. Дети и семья не потребуют срочных инвестиций с вашей стороны. Не ищите новых романтических приключений. Они не принесут удовольствие.

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Козерог

Придется выбирать между желаемым и необходимым. Не допускайте больших затрат в эти дни. Поход по магазинам планируйте на понедельник. Оставайтесь трезвыми.

Водолей

Вечера навевают скуку. Настроение могут портить глупости. Чаще общайтесь с любимыми в первой половине дня.

Рыбы

Проблем с деньгами на эти дни не будет. Сдерживайте в себе азарт покупателя. Есть риск отдать большие деньги за товар сомнительного качества.

На этой неделе легко будет избавиться от вредной привычки, сбросить лишний вес, попрощаться с людьми, которые портят вам жизнь.

Автор: Gazeta.ua
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