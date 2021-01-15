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Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась

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Гороскоп на выходные: что делать, чтобы ваша жизнь существенно улучшилась
Удовлетворите свою потребность в эстетическом наслаждении. Слушайте приятную музыку, танцуйте, создавайте красоту собственными руками. Фото: pixabay.com

16-17 января не стоит кардинально менять что-то в жизни. Смелые эксперименты приведут к нежелательному результату. Настроение испортите надолго. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Займитесь любимыми делами в кругу близких людей, - говорит астрологиня. - Приятная атмосфера будет сопровождать вас. Более чувствительными становятся уши, глаза и душа. Удовлетворите свою потребность в эстетическом наслаждении. Слушайте приятную музыку, танцуйте, создавайте красоту собственными руками. Дайте возможность сердцу насладиться красотой сполна. Дышите полной грудью. Вбирайте силу природы. Будьте здоровыми. Придерживайтесь карантина. Можно провести выходные на даче. Одевайтесь по погоде. Не провоцируйте простуды. Договариваться о свадьбе, дальнейшей судьбе бизнеса или тесном сотрудничестве с кем-то не стоит. Хотите, чтобы ваша жизнь существенно улучшилось, попрощайтесь с людьми, которые портят настроение и ставят палки в колеса".

Овен

Обходите игровые клубы. Ваши ставки будут проигрывать. Проведите выходные с минимальной тратой средств.

Телец

Без денег на выходные вы не останетесь. Попробуйте не жалеть средств на удовлетворение собственных потребностей. Родные поддержат ваши инициативы.

Близнецы

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Непредвиденных расходов становится все больше. Друзья и родные не смогут оказать финансовую поддержку.

Рак

Желание будут совпадать с вашими возможностями, и удовлетворить их будет не так уж просто. Нужный товар не будет находиться. Семейные обстоятельства могут мешать.

Лев

Прогнозируется неожиданный доход в виде подарков. Могут поступить и неожиданные деньги. Сумма не большая. Но приятным будет сам факт.

Дева

Отложите деньги на уплату налогов и коммунальных платежей. Иначе придется отложить эти выплаты. В выходные могут быть большие расходы на хозяйственные нужды.

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Весы

Не пора проявлять щедрость. Делайте куплю-продажу чего-либо без участия посредников. Не стоит идти на лишние расходы. Помощи от них будет немного.

Скорпион

Инфляционные процессы заметно повлияют на ваш бюджет. Придется пересматривать планы на отпуск. В эти дни не отправляйтесь в путь с ограниченной суммой в кармане.

Стрелец

Имеющаяся сумма денег не будет покрывать ваши расходы. Возникнет потребность в дополнительных источниках финансирования. Пригодится отложен денежный запас.

Козерог

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Финансовая поддержка понадобится вашим партнерам. Не отказывайте.

Водолей

Неделя была довольно прибыльной. Финансовых ограничений у вас не будет. Позвольте себе удовлетворить желания близких людей. Организуйте маленькое семейное торжество.

Рыбы

Не стоит искать подработки. Доходы от него не будут стоить потраченного времени. Отдохните. О прибыли будете заботиться в рабочие дни.

Люди узнают правду, которую от них скрывали годами. Астрологиня рассказала, как экватор зимы будет влиять на украинцев.

Автор: Gazeta.ua
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