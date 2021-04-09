Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся

Наиболее удачным будет отдых дома. Уделите внимание старшим членам семьи. Фото: pixabay.com

Выходные 10-11 апреля окажутся бурными. Настроение будет меняться в соответствии с погодой. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Лучше не проводить эти выходные в большой компании, - говорит астрологиня. - Наиболее удачным будет отдых дома. Уделите внимание старшим членам семьи. Откажитесь от лишней порции алкоголя. Избегайте ссор. Особенно по идеологическим вопросам. Сдерживайте свое желание отправиться на поиски приключений. Помните о повышенной аварийной опасности на дорогах. Это время исполнения желаний для Львов, Скорпионов, Водолеев и Рыб. Хорошо обдумайте свои желания".

Овен

Повода для тревог не будет. Финансовые проблемы понемногу отступать. Смело реализуйте свои планы.

Телец

Отдых на роскошном курорте планировать не время. Хватит денег. Не следует занимать. Дефицит финансов компенсируйте фантазией.

Близнецы

Будьте осторожны в магазине и на рынке. Не спешите с выбором товара. Вы можете отдать большую сумму за некачественную вещь.

Рак

Вы будете иметь достаточное количество денег на выходные. Порадуйте себя и близких обновками. Не покупайте только фото- и видеоаппаратуры.

Лев

Заработать в эти дни не удастся. Не желательно обращаться к услугам сервисных служб. Необходимые покупки лучше сделать в воскресенье.

Дева

Ваш бюджет в выходные пополнится. Экономить не придется. Позвольте себе устроить настоящий праздник отдыха.

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Весы

Можно надеяться на премиальные. В любом случае денег будет достаточно. Не решайте имущественных проблем в эти дни.

Скорпион

Продолжается период материальной стабильности. Вложите деньги в обновление интерьера вашего дома. Старайтесь быть не слишком экономными при выборе презентов.

Стрелец

Заработанные деньги поступят вовремя. Финансовая ситуация продолжает стабилизироваться. Позаботьтесь о разумном распределении прибыли.

Козерог

Ожидается большой отток денег. Контролируйте этот процесс. Не допускайте хаотических расходов. Держите некоторую сумму на непредвиденные расходы.

Водолей

Не путайте щедрость с расточительством. Есть риск лишиться крупной суммы в рекордно короткие сроки.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. На необходимые покупки средств хватает. Участвовать в лотерее не следует. Выигрыша не будет.

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