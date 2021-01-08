Гороскоп на выходные: чем шокирует середина зимы

Не пора назначать первое свидание. Будьте готовы к тому, что люди чаще будут выявлять эгоизм. Фото: pixabay.com

9-10 января многим запомнятся надолго. Кому-то подвернется удача - сумеете найти новое жилье для аренды по выгодной цене. Кто-то получит приглашение на новое место работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Эти дни также могут принести разочарование в любви, - говорит астрологиня. - Развеются романтические представления о мире. Не оправдаются и некоторые другие ожидания. Не пора назначать первое свидание. Будьте готовы к тому, что люди чаще будут выявлять эгоизм. Организуйте индивидуальный отдых для себя или своей семьи. Коллективные выезды планировать не следует. Середина зимы шокирует новыми требованиями. Кому-то придется наверстывать свои знания английского, кому перейти на дистанционную работу. Некоторые задумаются, не изменить ли профессию. Это решение даст нелегко, но если решитесь, то выиграете из этого".

Овен

Потребности в деньгах постоянно растут. Удовлетворить их в полной мере пока невозможно. Поэтому не тратьте выходные на работу. Восстановите силы перед новой рабочей неделей.

Телец

Игрушки и прихоти близких людей обойдутся вам в немалую копейку. Не стоит жертвовать собственными интересами в пользу родные. Обязательно приобретите что-то и для себя.

Близнецы

Проблем с деньгами не будет. Еще поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками.

Рак

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Относитесь критически к рекламе. Берегите личные вещи. Их могут испортить в транспорте или на вокзале.

Лев

Оформлением имущественных поручений займитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует.

Дева

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых закупок.

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Весы

Финансовая ситуация усложняется. Вы не будете успевать обеспечить своевременного пополнения своего кармана. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родственников.

Скорпион

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Не медлите с проведением текущего ремонта.

Стрелец

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. Больших прибылей в ближайшее время не предвидится.

Козерог

Неделя была не слишком прибыльной. Придется уменьшать расходы в выходные. Званый вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

Водолей

Учитывайте финансовые ограничения при планировании выходных. Рассчитывать на дополнительный заработок не следует. Избегайте задолженности.

Рыбы

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит на долго. Но стоит знать меру. Деньги будут всплывать быстро.

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