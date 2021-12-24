Гороскоп на выходные: чего нельзя делать, чтобы не испугать успех

Посвятите эти дни себе. Развивайте свои возможности. Фото: pixabay.com

25 и 26 декабря избегайте неприятных разговоров с родственниками любимых. Они испортят ваш отдых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выбирайте спокойные развлечения в выходные, – говорит астролог. – Суббота доставит недовольство азартным натурам. Посвятите эти дни себе. Развивайте свои возможности. Не занимайтесь все время разрешением проблем друзей и родственников. Немного здорового эгоизма не помешает. Не следует на днях отправляться в далекое путешествие. Дорога будет тяжелой. Сложно будет проходить акклиматизация. Чтобы не устрашить успех, не рассказывайте никому о своих планах. Это дни повышенной аварийной опасности. Остерегайтесь поражения электрическим током".

Овен

Неотложные расходы заберут большинство выделенных на выходные денег. Некоторые из ваших желаний удовлетворить не удастся. Подождите лучшего случая.

Телец

Не гонитесь за дешевым товаром. Азарт покупателя может взорвать ваш бюджет. Вы рискуете накупить хлама. Обдумывайте каждый финансовый шаг.

Близнецы

Купите подарок для себя. Это улучшит настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма.

Рак

Заметного дефицита средств не будет. Спланируйте отдых на свой вкус. Побалуйте себя и родных изысканными блюдами.

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Лев

Часть заработанных денег за неделю вам не удастся получить. Это удержит вас от совершения необдуманных покупок. Но не отказывайте себе в покупке новой одежды.

Дева

Ваши ресурсы ограничены. Вместо отдыха придется поработать. Не стоит отказываться от подработки. В субботу возможны мелкие потери.

Весы

В конце выходных вы не досчитаете заметную сумму. Экономьте. Хорошие подарки удастся приобрести на распродаже.

Скорпион

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большую сумму. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

Стрелец

Ожидаются мелкие материальные потери. На фоне общих финансовых затруднений они будут восприниматься острее.

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Козерог

Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможны доходы в виде подарков.

Водолей

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Хорошо отдохните в канун новой рабочей недели.

Рыбы

Увеличивается отток денежных средств. Материальной поддержки будут нуждаться ваши родные. От некоторых своих нужд придется отказаться.

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