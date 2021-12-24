Гороскоп на выходные: чего нельзя делать, чтобы не испугать успех

 
Ексклюзивы
1/5
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 27
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 81
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 414
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 4428
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 459
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 423
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3006
Фото
Все фото
19
20
3
5
27
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Корабль ВМС Франции прибыл в Одессу
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Видео
Все видео
В Украину не пустили российскую актрису
В Украину не пустили российскую актрису
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
На границах Украины со странами ЕС образовались огромные очереди
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Интервью
1/5
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 405
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1989
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 279
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 07:00

Гороскоп на выходные: чего нельзя делать, чтобы не испугать успех

  Комментировать
Гороскоп на выходные: чего нельзя делать, чтобы не испугать успех
Посвятите эти дни себе. Развивайте свои возможности. Фото: pixabay.com

25 и 26 декабря избегайте неприятных разговоров с родственниками любимых. Они испортят ваш отдых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выбирайте спокойные развлечения в выходные, – говорит астролог. – Суббота доставит недовольство азартным натурам. Посвятите эти дни себе. Развивайте свои возможности. Не занимайтесь все время разрешением проблем друзей и родственников. Немного здорового эгоизма не помешает. Не следует на днях отправляться в далекое путешествие. Дорога будет тяжелой. Сложно будет проходить акклиматизация. Чтобы не устрашить успех, не рассказывайте никому о своих планах. Это дни повышенной аварийной опасности. Остерегайтесь поражения электрическим током".

Овен

Неотложные расходы заберут большинство выделенных на выходные денег. Некоторые из ваших желаний удовлетворить не удастся. Подождите лучшего случая.

Телец

Не гонитесь за дешевым товаром. Азарт покупателя может взорвать ваш бюджет. Вы рискуете накупить хлама. Обдумывайте каждый финансовый шаг.

Близнецы

Купите подарок для себя. Это улучшит настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма.

Рак

Заметного дефицита средств не будет. Спланируйте отдых на свой вкус. Побалуйте себя и родных изысканными блюдами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Стрельцов на 2022 год: когда ждать карьерного роста

Лев

Часть заработанных денег за неделю вам не удастся получить. Это удержит вас от совершения необдуманных покупок. Но не отказывайте себе в покупке новой одежды.

Дева

Ваши ресурсы ограничены. Вместо отдыха придется поработать. Не стоит отказываться от подработки. В субботу возможны мелкие потери.

Весы

В конце выходных вы не досчитаете заметную сумму. Экономьте. Хорошие подарки удастся приобрести на распродаже.

Скорпион

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большую сумму. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

Стрелец

Ожидаются мелкие материальные потери. На фоне общих финансовых затруднений они будут восприниматься острее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Козерогов на 2022 год: когда станет больше денег и интересных предложений

Козерог

Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможны доходы в виде подарков.

Водолей

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Хорошо отдохните в канун новой рабочей недели.

Рыбы

Увеличивается отток денежных средств. Материальной поддержки будут нуждаться ваши родные. От некоторых своих нужд придется отказаться.

Астролог удивила прогнозом для Украины.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на выходные: чего нельзя делать, чтобы не испугать успех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 16488
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 8217
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4644
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 4428
&quot;Русских выдавливают&quot; - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий 2 Просмотров: 4032
Общество
Приметы дня: почему сегодня есть риск ослепнуть и зачем предки окуривали дома дымом
Приметы дня: почему сегодня есть риск ослепнуть и зачем предки окуривали дома дымом Просмотров: 198
Сегодня Рождество у большинства христиан мира: главные традиции праздника
Сегодня Рождество у большинства христиан мира: главные традиции праздника Просмотров: 153
В столице запустили интернет-платформу с туристическими и праздничными локациями города
В столице запустили интернет-платформу с туристическими и праздничными локациями города Просмотров: 9
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
19
 Просмотров: 333
В ближайшие дни красную зону покинут две последние области
В ближайшие дни красную зону покинут две последние области Просмотров: 117
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 57968
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть