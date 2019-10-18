Гороскоп на выходные: астролог рассказала, чем порадует 19 и 20 октября

Не спорьте с пожилыми людьми. Неприятный разговор спровоцирует подавленное настроение. Фото: astrozodiac.net

В выходные 19 и 20 октября найдите время для занятий творчеством. Фотографируйте, рисуйте, танцуйте, пишите поэзии. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По-настоящему восстановить силы за выходные вам поможет искусство, - говорит астролог. - Сделайте собственными руками необычную деталь для обновления интерьера дома. Найти эмоциональное равновесие поможет приятная музыка. Не спорьте с пожилыми людьми. Неприятный разговор спровоцирует подавленное настроение. Испорченным может быть все отдых. Не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми".

Овен

Отправляться на заработки не следует. Удовлетворительной платы за это вы не получите. Запланируйте поход по магазинам. У вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей.

Телец

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Отзовитесь по просьбе друзей о материальной поддержке. Это не повредит вашему бюджету.

Близнецы

Распорядитесь имеющимися средствами экономно. Ожидаются незапланированные расходы на нужды детей. Ваши планы на выходные не будут совпадать с намерениями партнеров. Настаивать на своем не стоит. Займитесь каждый своим делам.

Рак

Соглашайтесь на подработку в субботу. Вам хорошо за нее заплатят. В тот же день вас ждут удачные покупки. В воскресенье ожидаются мелкие потери. Бодрствуйте. Не избегайте общения с родителями своих любимых. Они помогут не только хорошими советами.

Лев

По возможности избавьтесь задолженности. Отложите на потом операции по обмену валют. Следите при осуществлении расчетов. В воскресенье вас порадует небольшая находка.

Дева

Денег будет достаточно. Выбирайте отдых на свой вкус. Приобретенная в субботу одежда вам подойдет. Не стоит покупать обувь в воскресенье.

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Весы

Состояние финансовых дел будет оставаться без изменений. Экономить не придется. Возможные прибыли в виде подарков.Не планируйте большого количества деловых контактов на субботу и воскресенье. Семья скучала без вашего внимания целую неделю. Побудьте с близкими в выходные.

Скорпион

Запланируйте на субботу переоборудование своего дома. Самое время заняться ремонтом сантехники. Денег и времени на это хватает. Позвольте жене (мужу) хорошо отдохнуть после напряженной рабочей недели. Возьмите на себя все домашние хлопоты.

Стрелец

Совершите необходимые покупки в субботу утром. Позже расходов следует воздержаться. Ожидаемых в воскресенье доходов не будет. Отложите намеченные дела. Любимые захотят провести свободное время вне дома. Поддержите их инициативу.

Козерог

Не занимайтесь решением финансовых проблем. Вы будете оставаться в невыгодной позиции. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они будут потерянными.

Водолей

После совершения необходимых покупок останется мало карманных денег. Однако дефицит налички в случае необходимости можно компенсировать бартером.

Рыбы

Переоснащение электрооборудования в доме или ремонтные работы сделайте в субботу. По возможности - своими руками. Приглашенные рабочие обойдутся дорого.

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