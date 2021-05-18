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Гороскоп на вторую половину мая: когда покупать недвижимость и начинать новую диету

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Гороскоп на вторую половину мая: когда покупать недвижимость и начинать новую диету
Среда 26 мая будет конфликтной. Неуступчивые испортят отношения с родственниками и друзьями. Фото: pixabay.com

Во второй половине мая хорошо будет вестись строителям и тем, кто работает с огнем и металлом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вы будете создавать практичные и долговечные вещи, - говорит астролог. - Перенесите на следующую неделю покупку недвижимости и авто. Это предостережет от хлопот. Среда 26 мая будет конфликтной. Неуступчивые испортят отношения с родственниками и друзьями. В ночь на четверг трудно будет заснуть, может беспокоить бессонница. Избегайте серьезных медицинских исследований. Результаты анализов окажутся ошибочными. Многим захочется похудеть после праздников. Новую диету начинайте в четверг 20 мая. Налегайте на салаты из редиса и шпината".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет много планов и желаний, но мало что удастся реализовать. Трудно будет сосредоточиться на работе. Постоянно могут отвлекать коллеги. Они будут звать на кофе и перекур, чтобы поделиться личными переживаниями.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Даже небольшая проблема покажется неподъемной. Не впадайте в панику. Анализируйте, думайте, советуйтесь. Сейчас бесполезно искать новую работу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Люди охотно перемывать вам косточки. Не позволяйте вывести себя из равновесия. Оставайтесь доброжелательными. Придут деньги, которые давно должны выплатить.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отложите переезд в новое жилье. Воздержитесь от кредитов. Солидная сумма поступит в начале недели. Вы не будете сидеть без дела. С вами охотно захотять работать.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Предложения близких по ремонту и изменению интерьера будут вас раздражать. Будете слишком заняты работой. Не избегайте участия в ремонте. Обновления в доме положительно повлияет на семью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете разрываться между работой и семьей. Люди с удовольствием начнут портить друг другу настроение. Вас будет раздражать превосходство любимых.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Окружающие будут считать вас профессионалами. Мастерство врачей и учителей будет поражать. Кулинарные шедевр начнут создавать кондитеры.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы устойчиво будете принимать удары судьбы. Сейчас ничто не способно вывести вас из себя. Стоит делать все для того, чтобы улучшить финансовое положение. Поступят ожидаемые деньги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вами будут интересоваться. Могут приглашать на собеседование, предлагать новое место работы с высоким заработком. Соглашайтесь, если для этого не надо менять основного направления деятельности.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Шеф будет доволен тем, как вы справляетесь со своими обязанностями, премии не замедлят. Не надо задирать нос. Настойчиво работайте, чтобы оправдать надежды, которые на вас возлагают.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Действуйте смело и уверенно. Большинство проблем, которые постигли других, вас будет обходить. Зарплата растет. Ее будут выплачивать вовремя.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Может казаться, что все вокруг о вас забыли. Только не стоит обижаться. Во вторник почувствуете, что жизнь налаживается. Цените каждое мгновение. В вашу жизнь придет стабильность.

Неделя с 17 по 23 мая заставит удивляться и сопереживать. Астролог объяснила, почему это время станет таким удивительным.

Автор: Gazeta.ua
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19
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