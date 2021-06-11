Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом

Это время особых свиданий. Многим улыбнется судьба. Фото: pixabay.com

Во второй половине июня звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Время зарабатывать, а не тратить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Можно вкладывать средства в ремонт дома и техники, - говорит астролог. - Купленные в это время вещи будут носиться хорошо. Не одалживайте знакомым деньги. Сложно будет вернуть их обратно. Работа в команде принесет лучший заработок. Это время особых свиданий. Многим улыбнется судьба. Во второй половине июня будут созданы крепкие браки. Время признаваться в любви и жениться с теми, кого любите".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не вмешивайтесь в жизнь детей. Поддержите и прислушайтесь к их переживаний. Порадуйте родных блюдами из кабачка. Налегайте на клубнику.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Партнеры будут искать повода к ссоре. Не пора думать о разводе. Мало кому удастся найти свою половинку. Хороший результат даст огуречная диета. Легко сбросите несколько лишних килограммов.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Наиболее удачным будет вечер. Пригласите любимых на свидание, подарите незабываемую ночь. Интимная близость придаст сил.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будет остро ощущаться одиночество. Можете завидовать тем, у кого есть семья. Зарегистрируйтесь на сайте знакомств. Приготовьте мороженое и желе из клубники.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Надоело мириться со скромными заработками? Смените работу - и денег станет больше. Оставьте хлопоты за порогом. Обнимите любимых.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Беспокойство вызовут дети. Они будут сдавать тестирование и определяться с профессией.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вам будут признаваться в любви. Слабым местом являются кости, зубы и волосы. Ешьте сыр, шпинат и орехи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Помогите родителям прополоть картошку. Первые урожаи дадут клубника и огурцы. Не стоит красить что-то в доме или обрабатывать стены от плесени. Вы можете спровоцировать аллергию у себя и детей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Любимые уважают вас за дальновидность. Не подгоняет и их к решению о браке.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Все будут обещать одно, а делать другое. Не стоит из-за этого срываться на детях. Подождите с лечением. Дополнительное обследование сделайте на следующей неделе.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Оторвитесь от смартфона. Чтобы вылечить близорукость, чаще смотрите вдаль.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Пусть разговоры с родственниками будут короткими. Тогда не успеете поссориться. Отпуск перенесите на начало августа. Коррекцию зрения - на осень.

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