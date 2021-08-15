Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх

Успешными себя почувствуют Львы, Козероги и Водолеи. Фото: pixabay.com

Во второй половине августа успешно пойдут дела у тех, кто зарабатывает на жизнь руками. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись кузнецам и строителям, - говорит астролог. - Ваши заработки возрастут. Ремонтируйте крышу, замените окна и двери в доме. Хозяйки будут ловкими на кухне. Вкус вас не подведет. Готовьте кабачковую икру и черничное варенье. Консервируйте помидоры по новому рецепту. Успешными себя почувствуют Львы, Козероги и Водолеи. Беритесь за дела, которые давно откладывали. Конкуренты останутся далеко позади. Денег в кошельке становится больше. Не спешите их тратить. Экономьте".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не будет ничего случайного. Прислушайте к советам друзей. Безработным удастся трудоустроиться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете чувствовать себя растерянными. Напомнят о себе старые долги. Убедитесь, что не должны банку ни копейки и пеня за этого не нарастет. Возможно придется обращаться к психологу. Трудно будет найти общий язык с любимыми и детьми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не ведитесь на обещания, потому что много желающих вас обмануть. Лучше отказаться от собеседования. На работу позовут, но платить будут меньше обещанного. Любимые могут часто менять планы. Это начнет раздражать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не суйте нос в чужую работу. Лучше сосредоточьтесь на своей. Удивитесь, как много успевать, если не будет тратить время на сплетни. Научитесь говорить "нет" навязчивым гостям. Вам нужен мир в доме.

Лев (23 июля - 23 августа)

Заработки возрастут. Трудно будет устоять перед акциями и распродажами. Покупайте самое необходимое, чтобы не запускать руку в сбережения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Жизнь будет проверять на порядочность и способность держать удар. Сил и ума достаточно, чтобы контролировать работу большой команды. Денежное вознаграждение за добросовестный труд получите осенью.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Хорошо пойдут дела, начатые после 20 августа. Новая работа повысит заработки. Если надоело быть квартирантом, покупайте жилье в кредит. Но не принимайте решения под чьим-то влиянием. Прислушивайтесь к родным, а не к риелторам.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Жизнь заставит подчиняться обстоятельствам. Много удастся тем, кто перестанет сопротивляться. Не выставляйте на продажу дачу или гараж. Посоветуйтесь с любимыми, прежде чем вкладывать деньги в авто или недвижимость.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Новая должность порадует заработками. Работать придется меньше, а получать будете больше. Чтобы вернуть коже свежесть и молодость, делайте маску из огурцов. С алычи можно сварить не только компот, но и вкусный грузинский соус к шашлыку.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Задумаетесь об изменениях. Это время профессионального развития. Займитесь делами, которые удаются лучше. Тогда конец августа пройдет на подъеме, а заработки возрастут. Стоит принять приглашение на свидание.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Яркий и продуктивное время. Получайте удовольствие от общения с любимыми. Езжайте вместе на отдых. Не огорчайтесь, если мечты не совпадать с действительностью. Относитесь к этому философски. Некоторые препятствия даются для того, чтобы предостеречь.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Наступает время колебаний, проб и ошибок. Лучше анализируйте, проверяйте, а потом приступайте к действиям. С любимыми будете на разных волнах. Выходные лучше провести в одиночестве. Встретьтесь с друзьями, посетите родителей.

Астролог рассказала, кто встретит осень богатым и успешным.