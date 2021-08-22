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воскресенье, 22 августа 2021 11:49

Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака

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Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Приобретение недвижимости и авто перенесите на октябрь. Фото: pixabay.com

Сентябрь - время успеха и побед. Хорошо заработать удастся трудолюбивым и настойчивым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не реагируйте на критику конкурентов, - говорит астролог. - Это может сбить вас с толку. Пересмотрите свои сбережения. Воздержитесь от лишних покупок. Приобретенная одежда не будет носить. Не стоит забивать шкафы хламом. Приобретение недвижимости и авто перенесите на октябрь. Любимым будет казаться, что вы избегаете их. Больше времени уделите семье. Вы можете набрать лишний вес. Следите за тем, что едите. Наиболее удачливыми себя почувствуют Близнецы, Львы, Весы и Водолеи".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Любимые будут требовать больше внимания к себе. Пригласите их в кино. Далекое путешествие лучше отложить. Переплатите за авиаперелет и гостиничный номер. Погодные условия не будут способствовать хорошему отдыху. Налегайте на арбузы и груши.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Удастся улучшить жилищные условия. Могут отвлекать знакомы. Научитесь говорить "до свидания" непрошеным гостям. Откажитесь от соли и сахара.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Избегайте знакомства в транспорте и интернете. Новые партнеры окажутся аферистами. Откажитесь от пива и соленых снеков.

Рак (22 июня - 22 июля)

Этот месяц гораздо спокойнее предыдущего. Только до 10 сентября потеряете покой из-за критики. На обвинения реагируйте спокойно. Все сумеете уладить. Улучшить зрение поможет зарядка для глаз.

Лев (23 июля - 23 августа)

Любимые пойдут в отпуск. Вы не сможете составить им компанию, потому что отправитесь в командировку. Избегайте участия в воспалительных спорах. Еще раз убедитесь, что все болезни от нервов.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вовремя выплатите и закройте кредитку. Живите на сумму, которую заработали предыдущего месяца. Без долгов будете чувствовать себя спокойнее.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не спешите с решением о браке. Опустите действительно достойного человека, который может стать вашей половинкой на всю жизнь. Плавайте и бегайте, если хотите вернуть стройную фигуру.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Слабым местом будет кишечник. Налегайте на салаты и кефир. Чем больше зеленого едите, тем лучше будете чувствовать себя.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Есть риск попасть под сокращение. Но это не повод расстраиваться и опускать руки. Каждый финиш - это по сути старт. Жизнь готовит для вас лучшие условия работы и высокие заработки.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Большего достигнет тот, кто задержится на работе. По вечерам голова будет работать лучше. В пятницу сумеете переделать все свои дела.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сократите список расходов. Тот, кто будет экономить, сможет до конца года сделать ремонт в доме. Выходные проведите с родных. Вы устали от шумной компании. Кофе замените на компот.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не рассчитывайте, что кто-то рядом с вами будет добрым и терпеливым. Вокруг много конкурентов, которые подстерегают чтобы подсидеть. Это время прагматических и сильных.

Астрологиня удивила прогнозом на вторую половину августа.

Автор: Gazeta.ua
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22
августа

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