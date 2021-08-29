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воскресенье, 29 августа 2021 18:20

Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех

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Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гоните от себя дурные мысли. Дела наладятся в октябре. Фото: pixabay.com

В начале осени все вокруг будет раздражать и выводить из себя. Ниоткуда появляться преграды. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Достичь своего в сентябре вряд ли удастся, - говорит астролог. - С накладками будут проходить командировки и выставки. Люди могут спешить и нервничать. Гоните от себя дурные мысли. Дела наладятся в октябре. Проблемы отступят. Вернутся силы. Диалог с детьми не сложится. Старые методы воспитания перестанут действовать. Посвятите время семье. Выслушайте своих потомков. Это поможет избежать депрессии и зарядиться позитивом. В ноябре много времени потратите на разговоры. Сил будут добавлять успехи и результаты работы предыдущего месяца".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо пойдет торговля. Хотите увеличить заработки, рекламируйте свои услуги в интернете. Не пытайтесь самоутвердиться за счет любимых.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Жизнь подхватит в водоворот событий. Появится много возможностей. Бешеный темп работы быстро утомит. Не планируйте на поздний час планерок и переговоров.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не стоит покупать квартиру, особенно если речь идет о дешевой. Тех, кто соблазнится на цену, ждет неприятное разочарование. Присмотритесь, кто живет по соседству.

Рак (22 июня - 22 июля)

Подумайте, чего не хватает вам для счастья. Сейчас эту мечту удастся воплотить в жизнь. Собирайте лекарственные травы, делайте сушку из яблок и груш.

Лев (23 июля - 23 августа)

Удачный период для покупки автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Устали доказывать свои чувства любимым? Попробуйте прислушаться к их желаниям.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вовремя реагируйте на предложения руководства. Улыбнется удача. Пришло время карьерного роста. Новая должность будет отвечать амбициям.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

С головой погрузитесь в работу. Не удивляйтесь, что любимые будут искать компанию среди друзей и коллег. Ревность безосновательна. Научитесь доверять. Не занимайтесь самолечением. Принимайте только те медикаменты, которые выписал врач.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Получите премиальные. Это еще больше вдохновлять. Суета быстро измотает. Это не время взлета, но и падения сумеете избежать. Немного денег придется занять, чтобы сделать ремонт или свадьбу для детей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошее время для саморазвития. Быстро удастся изучить иностранный язык или научиться водить.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Всего будете достигать упорным трудом. Соглашайтесь на новую должность, потому что заслуживаете повышения. Не поддавайтесь на шантаж. Прислушивайтесь к интуиции.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Подождите со строительством и ремонтом. На это не хватит денег. Постоянно всем будете недовольны. Даже перестановка мебели в доме может разозлить.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Деньги поступят вовремя. Не огорчайтесь из-за изменений. Исчезнет все, что мешало. Это позволит начать осень с новыми силами.

Детальный гороскоп на сентябрь никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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