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воскресенье, 26 сентября 2021 12:00

Гороскоп на октябрь: кто будет в шоке от собственных везений

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Гороскоп на октябрь: кто будет в шоке от собственных везений
Хорошо заработать смогут настойчивые и терпеливые. Фото: pixabay.com

Октябрь подарит много интересных неожиданностей неравнодушным и легким на подъем людям. Путешествуйте. Дискутируйте. Выдвигайте смелые гипотезы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вашему прогрессу могут мешать только собственная нерешительность и консервативность, - говорит астролог. - Не допускайте небрежности в работе. Хорошо будет вестись студентам и слушателям различных курсов. Для начала обучения лучше всего подойдет время с 1 по 10 октября. Хорошо заработать смогут настойчивые и терпеливые. Овны, Весы, Водолеи и Близнецы будут в шоке от собственных везений. За которые бы дела не принимались, удача будет на вашей стороне. Лишь чрезмерная самоуверенность помешает объективно оценивать события".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Беритесь за работу в хорошем настроении. Всем хочется изменений. Но это не повод увольняться и переезжать в другую страну, потому что только усложните положение.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не берите брак через несколько месяцев после знакомства. Скоро увидите настоящее нутро партнера. Поддержите решения детей пожить отдельно. Позаботьтесь о почках и мочевом пузыре. Ешьте поздние арбузы.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Горожанам стоит задумаются о переезде в деревню. Надоест суета и надоедливые соседи. Подберите новую косметику против морщин.

Рак (22 июня - 22 июля)

Советуйтесь с любимыми, когда планируете расходы. Чаще обнимайте внуков. Неправильное питание приведет к проблемам с печенью и поджелудочной. Откажитесь от жареной картошки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сдайте в аренду квартиру, в которой не проживаете. Альтернативные источники заработков выручат во время карантина. Не делайте что-то наперекор любимым. Воздержитесь от удаления миндалин.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не берите в долг деньги. Сосредоточиться на работе помешает тревожность. Будьте осторожны за рулем. Легко начнет даваться обучения. Особенно будущим парикмахерам или кондитерам.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Все будет возвращаться бумерангом. За поступки придется ответить. Спорить бессмысленно. Смиритесь и анализируйте.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прекратите вырываться в лидеры и доказывать, что достойны большего. Наблюдайте за происходящим. Первым станет тот, кто был последний. Приобретенная одежда не будет носить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Расходы превышают заработки. Не будете видеть перспективы. Это может подавлять. Задумайтесь, что мешает двигаться вперед.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Чтобы успеть больше, загрузите вторую половину недели. Проверяйте краны перед выходом из дома, закрывайте окна, не оставляйте включенные сушки для фруктов и кондиционеры.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Попросите любимых или родителей помочь с воспитанием малышей. Ешьте грецкие орехи, готовьте конфеты из инжира и чернослива.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Откроете в себе новые таланты. Это приведет к позитивным изменениям на работе. Денег хватает. Экономьте. Скоро купите вещь, о которой долго мечтали.

Астролог приятно поразила прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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