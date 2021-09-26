Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности

В выходные не зовите домой гостей. Семья требует покоя. Фото: pixabay.com

Неделя с 27 сентября по 3 октября - это время карьерных взлетов. Заработаете больше ожидаемого. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделю проживете успешно и интересно, если сосредоточитесь на главном, - говорит астролог. - Лидерские способности не подведут. Надоест повиноваться обстоятельствам. В среду все изменится к лучшему. Друзья и любимые начнут избегать вас. На это есть причины. Задумайтесь, где ошиблись и извинитесь. В выходные не зовите домой гостей. Семья требует покоя. Отложите педикюр и операции на ногах".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Познакомитесь с человеком, который нравится. Он ответит взаимностью. Не допускайте затяжного кашля. Делайте ингаляции.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет везти на скидки. Стоит покупать ноутбуки, смартфоны и верхнюю одежду на зиму. Предложат новое место работы. Если рискнете, качественно измените жизнь.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

О помощи попросят друзья. Хорошо подумайте, прежде чем что-то обещать. Не зовите их жить к себе, пока не посоветуетесь с любимыми.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сосредоточьтесь на собственных желаниях. Не соглашайтесь на работу, которую терпеть не можете. Заработать на этом вряд ли удастся.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Мечтайте и старайтесь. Эта неделя осчастливит многих. Следите при оформлении страховки и паспорта вакцинаций. Будут ошибки в фамилии.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Всадить детей за уроки будет сложно. Вернуть жажду знаний помогут небольшие подарки. Контролируйте калорийность пищи, чтобы не набрать лишний вес.

Весы (24 сентября - 23 октября)

С 1 октября придется отказаться от грандиозных планов через карантинные ограничения. Интересные встречи дадут начало новому роману. Будет хотеться мандаринов и апельсинов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прислушайтесь к желаниям любимых и попробуйте пожить по их графику. Удивитесь, как много всего можно успеть, если не тратить время в соцсетях. Ложитесь спать до 23:00.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг сблизитесь с человеком, который нравится. Примите приглашение на свидание. Чаще целуйте и обнимайте родных. Не налегайте на успокаивающие и снотворное.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Не стоит вспоминать любимым старые обиды. Ссора побуждает обоих задуматься о разводе. Танцуйте и пойте. Это поможет расслабиться и забыть о проблемах.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Проявляйте таланты. Легко завоюете авторитет среди коллег. Вами будут восхищаться. Если освобождается желаемая должность, не думайте долго. Участвуйте в отборе на это рабочее место.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вас ждут интересные знакомства. Хороших собеседников встретите в поезде или самолете. Не игнорируйте первые признаки простуды. Имейте в аптечке спрей от боли в горле.

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