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Гороскоп на неделю: кому повезет в делах амурных

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Гороскоп на неделю: кому повезет в делах амурных
Переписка с незнакомцами поднимать настроение. Свидание планируйте на выходные. Фото: clutch.ua

Неделя с 30 сентября по 6 октября будет богатой на приятные неожиданности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Даже случайные прохожие выручат тогда, когда меньше всего будете этого ожидать, - говорит астролог. – Хорошо будет вестись изобретателям. Они будут создавать удивительные вещи и вызывать восхищение. Переписка с незнакомцами поднимать настроение. Свидание планируйте на выходные. Будете приятно удивлены. Встретите свою половинку. Больше всего в делах амурных повезет Овнам, Близнецам, Девам и Рыбам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Это время перемен. Разрушится все, что запланировали ранее. Потеряете ощущение надежности. Можете чувствовать себя растерянными. Не пугайтесь изменений. К ним легко будет адаптироваться. Деньги будут поступать вовремя. Выходные способствуют поиску пары. Сблизитесь с человеком, о котором давно мечтали.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Часто будете отвлекаться и не заканчивать свои дела. Таким образом вряд ли удастся подняться по карьерной лестнице. Неделя способствует переходу на новое место работы. Жениться не стоит. Брак окажется кратковременным.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Это интересный период, который вдохновляет и развязывает руки. Сможете что-то радикально изменить к лучшему. В пятницу почувствуете себя победителем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Это неделя шанса. Воспользуйтесь им сполна. Пусть родные не обижаются, что сейчас больше времени посвятите работе. На выходные в вашем доме появятся незваные гости. Они вызовут беспокойство.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не накапливайте долги. Занимать деньги - нельзя. Понесете материальные потери. Общение со сверстниками станет непродуктивным. Обратитесь за советом к старшим родственникам. Не пытайтесь все решить самостоятельно. Улучшат самочувствие водные процедуры. Посетите бассейн.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Со среды дела пойдут в гору. Используйте все возможности реализовать свои планы. Демонстрируйте таланты, заявляйте о себе. Это время неожиданных взлетов. Повезет на надежных партнеров.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

На первый взгляд выгодные финансовые операции принесут убытки. Подведет стремление быть оригинальным и независимым. Захочется простоты и открытости. Любимые не оценят ваших стараний. Это не повод прекращать отношения с ними. Снять напряжение поможет вечерняя пробежка.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не рискуйте и не рассчитывайте на фарт. Удача не на вашей стороне. Делайте только то, что считаете надежным. Новые люди появятся в вашем окружении. Неделя принесет хороший заработок. Увеличивайте сбережения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

То, что раньше казалось неосуществимым, легко будет воплотить в жизнь. Отступят страхи и неуверенность. Красноречие поможет достичь желаемого. Вас будут замечать. Вдруг вокруг станет много желающих сотрудничать.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Чрезмерная скупость будет стоить дорого. Не оставляйте вещи без присмотра. Вовремя сделайте ремонт, чтобы избежать бытовых аварий. Хотите сделать что-то приятное для любимых, не требуйте что-то взамен. Откажитесь от фасоли и бобов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Получите зеленый свет. Будут встречаться важные люди. Отворяться двери в нужные кабинеты. Воспользуйтесь этой удачей сполна. Дела пойдут быстрее. Деньги идут к вашим карманам. Ухаживания будут неуместными. Учитывайте желания и настроения любимых. Не настаивайте на своем.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не огорчайтесь, если опоздаете куда-то. Судьба предостережет от больших неприятностей и подтолкнет в правильном направлении. Относитесь философски к таким приключениям. Почувствуете невероятное влечение к человеку, с которым много лет живете под одной крышей.

Синоптики рассказали, когда ждать бабьего лета.

Автор: Gazeta.ua
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