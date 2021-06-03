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пятница, 04 июня 2021 05:35

Гороскоп на июнь: назвали знаки-счастливчики

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Гороскоп на июнь: назвали знаки-счастливчики
Не уклоняйтесь от своих обязанностей. Иначе они напомнят о себе в самый невыгодный для вас момент. Фото: pixabay.com

Июнь заставит вас вернуться к ранее незавершенным делам. На этот раз придется привести их в порядок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В привычный режим ежедневно придется несколько раз вносить коррективы, - говорит астролог. – Не уклоняйтесь от своих обязанностей. Иначе они напомнят о себе в самый невыгодный для вас момент. Близкие люди могут проявлять чрезмерную чувствительность и сентиментальность. Не прикасайтесь болезненных тем. Счастливчиками себя почувствуют Овны, Тельцы, Скорпионы и Козероги".

Овен

Деньги сами будут идти в ваши руки. Полученная на руки сумма вполне будет покрывать ваши расходы. Еще и останутся средства для пополнения банковских сбережений.

Телец

Деньги будут поступать вовремя. Вы не будете чувствовать серьезных финансовых проблем. Не пора выставлять в продажу собственную недвижимость.

Близнецы

Будет наблюдаться снижение платежеспособности. Отнеситесь к этому спокойно. Вскоре за этим спадом последует рост ваших доходов.

Рак

Ваш бизнес потребует дополнительных финансовых вливаний. Дополнительные убытки принесут бытовые аварии.

Лев

Отложите осуществления смелых проектов. Обеспечить их будет трудно. Дополнительной прибыли не будет. Выберите стратегию малых шагов.

Дева

Убыточный время. Рискуете лишиться большой части имеющейся налички. Любые решения по финансовым вопросам лучше принимать в конце месяца.

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Весы

В вашем распоряжении не будет достаточной суммы денег. Но поступят интересные финансовые предложения. Рассмотрите их. Это будет подсказка, как найти выход из положения.

Скорпион

Более удачно пройдут финансовые операции во второй половине месяца. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции.

Стрелец

Все материальные проблемы придется преодолевать самостоятельно. Поддержки от близких ждать не стоит. Имейте дополнительную сумму на нужды детей и больных членов семьи.

Козерог

Дела будут идти вверх. Вы можете неплохо заработать. Еще знакомым сумеете помочь в беде. Только не теряйте контроля за движением денег.

Водолей

Внесите изменения в ведение финансовых дел. Иначе не избежать дальнейшего роста дефицита вашего бюджета.

Рыбы

Бочка желаний не имеет дна. Причиной лишних расходов станет стремление удовлетворить много собственных нужд. Умейте вовремя останавливаться. Выходите из дома с ограниченной суммой.

Лето - лучшее время для начала нового курса обучения. Чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным?

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
июня

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