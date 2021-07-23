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пятница, 23 июля 2021 15:00

Гороскоп на август: перед кем откроется множество новых возможностей

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Гороскоп на август: перед кем откроется множество новых возможностей
Тяжелую работу запланируйте на первую половину месяца. Тогда легко будет найти оригинальное решение проблем. Фото: pixabay.com

В августе не будут покидать плодотворные идеи. Это замечательный месяц, чтобы планировать беременность и готовиться к родам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Амбициозным и настойчивым придется взять перерыв, - говорит астролог. - Будет везти добросовестным исполнителям. Обмануть кого-то будет трудно. Авантюру быстро разоблачат. Не притворяйтесь тем, кем не являетесь на самом деле. Тяжелую работу запланируйте на первую половину месяца. Тогда легко будет найти оригинальное решение проблем. Хорошо будут усваиваться иностранные языки. В конце месяца можно покупать недвижимость. Приобретенная квартира принесет хозяевам уют. Множество возможностей откроется перед Весами и Козерогами. Высокие заработки ждут Тельцов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

С любимыми будете говорить на разных языках. Они критикуют и предостерегают, потому что боятся за вас. В выходные устройте фотосессию среди пшеничного поля.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Наконец все станет на свои места. Если с головой окунетесь в работу, забудете о семейных хлопотах. Лучше отложить гинекологические операции. Возможна большая потеря крови.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Случайная встреча с давним знакомым принесет невероятные впечатления. Этот роман вскоре перерастет в брак. Заготовьте на зиму мед и прополис.

Рак (22 июня - 22 июля)

Порадуйте детей прогулкой в парке. Купите сладкую вату или мороженое с соленой карамелью. Это и вас вернет в детство. Сушите базилик, петрушку и семена укропа.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Начнете ремонт. Осторожно ищите мастеров. Прислушайтесь к советам друзей и соседей, чтобы нанять профессионала, а не проходимца.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете оформлять документы для выезда за границу. Надоест жить в кредитах. Подождите до осени. Не ищите счастья за океаном, если оно рядом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Делайте что-то руками. Пришло время открыть собственное дело - сыроварню, пивоварню или кондитерскую. От клиентов не будет отбоя, если будете выпускать качественную продукцию и рекламировать в соцсетях.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Поезжайте к родителям. Помогите им навести порядок на даче или огороде. Заодно и душу выльете. Они поймут вас, как никто. Не печальтесь, если до сих пор одиноки. Человек, которого встретите в августе, станет вашей половинкой надолго.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Успех ждет там, где не рассчитывали. Не пытайтесь кому-то понравиться. В любой ситуации оставайтесь собой.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Счастливчиком себя почувствует тот, кто поработает на земле. Сейте поздние огурцы и редьку. Подкормите виноград. Поезжайте в горы й проведите несколько дней в одиночестве. Это отвлечет от забот на работе.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег достаточно. Покупайте морозильные камеры и холодильники. Трудно найти общий язык с любимыми. Не стоит избегать разговоров. Лучше в начале месяца разобраться во всем.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будет казаться, что сил много, но начнете быстро уставать. Отдохните как следует. Сейчас удастся зарядиться энергией до конца года.

Астролог удивила прогнозом на осень. Она назвала знаки-счастливчики и дала неожиданные советы для каждого.

Автор: Gazeta.ua
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