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Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги

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Гороскоп на 9-10 ноября: в чей карман придут деньги
Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Посетите музей. Фото: astrozodiac.net

9-10 ноября - дни милосердия, согласия и мира. Не отказывайте людям, которые просят вашей помощи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сделайте шаг к примирению со своими оппонентами. Подавайте милостыню и творите добро, - говорит астролог. - Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Посетите музей. Созерцание шедевров мирового искусства оставит глубокие впечатления. Отложите принятие окончательных решений по важным вопросам. Набирайтесь сил. Доверяйте своей интуиции. Не стоит делать того, к чему не лежит сердце. Деньги придут в карман Тельцов, Дев, Скорпионов и Стрельцов ".

Овен

Финансовая ситуация остается удовлетворительной. Вы обеспечили своевременное пополнение собственного кармана. Можно и отдохнуть на свой вкус. Воскресенье обещает быть романтическим.

Телец

Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует отложить на непредвиденные расходы. Прислушайтесь к советам старших друзей. Они помогут вам уладить недоразумение с любимыми.

Близнецы

Сохраняется сложная финансовая ситуация. Не все заработанные за неделю деньги попали в ваш карман. Ищите дополнительные средства экономии. Не планируйте поездок. Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывали.

Рак

Серьезных финансовых потрясений не будет. Однако слишком много денег из вашего кармана может пойти на нужды родственников. Думайте о завтрашнем дне. Атмосфера в доме будет зависеть от вас. Устройте ужин со свечами. Любимые будут безмерно благодарны вам.

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Лев

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок. С любимыми трудно будет поддерживать спокойную беседу в воскресенье. Атмосфера в доме будет напряженной.

Дева

Поступит неожиданная прибыль. Вернут давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками. Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Весы

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит не только на поддержание хозяйства.

Скорпион

Недостатка средств не будет ощущаться. Выходные планируйте невзирая на финансовые ограничения. Организуйте выезд на природу с друзьями и семьей. Это будет лучший способ пообщаться и отдохнуть в кругу близких людей.

Стрелец

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Можно начинать ремонт.

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Козерог

Случайное знакомство в эти дни может иметь романтическое продолжение. Одиноким желательно не засиживаться дома. Посещайте общественные места отдыха.

Водолей

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Позаботьтесь о сохранении собственных вещей. Их могут испортить в транспорте или на вокзале.

Рыбы

К решению финансовых проблем вернитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует. За суетой некогда будет заняться любимыми делами.

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Автор: Gazeta.ua
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