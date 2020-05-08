Гороскоп на 9-10 мая: астролог поразила финансовым прогнозом на выходные

Избегайте деловых контактов с теми, кто много обещает, но мало выполняет. Фото: pixabay.com

9-10 мая будьте готовы к непредсказуемому развитию событий. Выходные будут утомлять и истощать пустыми разговорами и обещаниями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти выходные будут беспокойными, - говорит астролог. - Суета и шум могут подниматься по малейшему поводу. Окружающие будут чрезмерно возбуждены. Не желательно обсуждать политические вопросы во время отдыха с друзьями. Мирно этот разговор не закончится. Работающим в эти дни желательно не довольствоваться устными договоренностями с партнерами. Все договора оформляйте официально. Будьте красноречивыми. Окружающие начнут слушать вас с удовольствием. Воспользуйтесь этим. Но сами избегайте деловых контактов с теми, кто много обещает, но мало выполняет. Поступки милых могут казаться нелогичными. Они часто будут менять планы. Могут возникать проблемы с интимной стороной жизни".

Овен

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это дни расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться отдыхом.

Телец

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут огорчать.

Близнецы

Вы сможете сделать много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

Рак

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут проходить неудачно. Будьте внимательны в расчетах.

Лев

Накануне выходных дела шли хорошо. Ваш бюджет заметно вырос. Если есть желание, можно поработать и в эти дни. Размер прибыли порадует.

Дева

Профессиональный успех скажется и на ваших доходах. Жаловаться на недостаток средств не придется. Вложите деньги в обновление рабочего оборудования.

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Весы

Потребность в деньгах растет. Увеличивается дефицит средств. Но пока вы не будете видеть путей к улучшению финансового положения. Понадобится умение экономить.

Скорпион

Денежные поступления будут носить случайный характер. Основной источник доходов прибыли в эти дни не даст. Для воплощения крупных проектов придется искать спонсоров.

Стрелец

Иногда будет появляться возможность найти дополнительную подработку. Не упустите такой возможности. Деньги не будут держаться кармане. Будете нуждаться в постоянном пополнении.

Козерог

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Водолей

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

Рыбы

Экономить не придется. Ваш кошелек пополнится. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

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