Гороскоп на 9 января: от чего лучше отказаться в этот день

Наступает период стабильности в отношениях. Будьте благодарны любимым за нежность и заботу. Фото: astrozodiac.net

9 января не стоит сводить новых зданий. Это будут не надежные сооружения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще будут случаться падения с высоты. Лучше отказаться от отдыха в горах и экстремальных видов спорта, - говорит астролог. - Люди будут особенно ревностно защищать свои имущественные права. Поэтому старайтесь не посягать на чужую собственность. Усложняется экономическая ситуация. Не делайте отчаянных шагов. Наступает период стабильности в отношениях. Будьте благодарны любимым за нежность и заботу".

Овен

Ожидается приход денег на банковские счета. Пока что получить их на руки не удастся. Заключение новых финансовых сделок перенесите.

Телец

Участвовать в распродажи товаров не надо. Большого финансового выигрыша от этого не получится. Денег в кошельке будет достаточно.

Близнецы

Желание и возможности будут не совпадать. Солидных прибылей не ожидается. Заниматься приобретением вещей для создания собственного имиджа не следует. Экономьте.

Рак

Ожидается улучшение финансовой ситуации. Не снижайте темпа работы. Беритесь за подработку в свободное от работы время. Заботьтесь о поддержании престижа своей фирмы.

Лев

К основному заработку добавятся премиальные. Не спешите раньше уходить с работы. Наиболее плодотворной будет работа в вечерние часы.

Дева

Осуществить все запланированные покупки не удастся из-за нехватки средств. Финансовая ситуация несколько усложняется.

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Весы

Небольшие денежные поступления существенно не повлияют на ваш бюджет. Придется воспользоваться отложенными сбережениями. Начинается трудный период.

Скорпион

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Часть заработанного придется отдать. Подумайте о разумное распределение имеющихся денег.

Стрелец

Критический период проходит. Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не спешите тратить заработанное.

Козерог

Доходы будут стабильно расти. Больше денег будет приносить работа в вечернее время. Вы можете позволить себе солидные расходы. Займитесь страхованию собственного имущества.

Водолей

Дефицита денег не будет, однако они слишком быстро могут всплывать. Отложите некоторую сумму заработанных средств. Позже этот запас пригодится.

Рыбы

Не планируйте на это время важных финансовых операций. Завершайте начатые дела. Заранее позаботьтесь о покупке, чтобы не переплачивать.

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