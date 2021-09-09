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четверг, 09 сентября 2021 14:01

Гороскоп на 9 сентября: какие знаки зодиака могут похвастаться крепким здоровьем

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Гороскоп на 9 сентября: какие знаки зодиака могут похвастаться крепким здоровьем
Стоит усилить уход за зубами и деснами. Фото: pixabay.com

9 сентября не жалейте денег на фитнес или занятия в тренажерном зале. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не налегайте на тонизирующие напитки и следите за давлением, - говорит астролог. - Повышается ломкость сосудов. Легко будут возникать синяки. Можете набрать лишний вес. Откажитесь от перекусов на улице. Стоит усилить уход за зубами и деснами. Они могут кровоточить. Замените зубную пасту. Овны, Стрельцы и Козероги могут похвастаться крепким здоровьем".

Овен

Повышается ломкость волос и ногтей. Займитесь их укреплением. Посетите парикмахерскую во второй половине дня. Новая прическа подойдет вам.

Телец

Замедляются обменные процессы в организме. Не перегружайте желудок. Продумайте дневной рацион. Желательно не употреблять несовместимые друг с другом продукты.

Близнецы

Мойте руки перед едой. Подвергайте термической обработке продукты. Проверяйте срок реализации консервов. Есть риск заболевания кишечной инфекцией.

Рак

Хорошая возможность избавиться от вредных привычек. Вашим намерениям будут способствовать звезды. Поддерживайте здоровый образ жизни. Храните бодрое настроение.

Лев

Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Займитесь закаливанием организма. Посетите бассейн.

Дева

Напомнит о себе больная печень. Начните очередной курс лечения. Откажитесь от жареных и острых блюд. Не следует злоупотреблять алкоголем.

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Весы

Будут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Дозируйте нагрузки во время тренировок. Берегите колени от травм.

Скорпион

Не допускайте половых контактов со случайными партнерами. Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Оперативное лечение органов репродуктивной системы следует отложить.

Стрелец

Хорошо обрабатывайте поверхность раны или послеоперационного шва. Избегайте нагноению. Глубокое очищение кожи лица доверьте косметологу.

Козерог

Активизироваться процесс отложения солей в суставах. Старайтесь предотвратить дальнейшее развитие остеохондроза. Пройдите курс лечебного массажа.

Водолей

Длительное пребывание рядом с кондиционером спровоцирует насморк. Проведите профилактические процедуры для предотвращения обострения гайморита. Берегитесь сквозняков.

Рыбы

Следите за работой сердца. Контролируйте показатели артериального давления. Резкие его колебания могут привести к разрыву сосудов. Берегитесь внутренних кровоизлияний.

Астролог сделала гороскоп на сентябрь и рассказала, кто почувствует себя победителем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
09
сентября

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