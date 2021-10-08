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суббота, 09 октября 2021 07:00

Гороскоп на 9 октября: в чьей жизни начнется самый романтичный период

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Гороскоп на 9 октября: в чьей жизни начнется самый романтичный период
Создайте для себя комфортную атмосферу. Пусть важные дела подождут до понедельника. Фото: pixabay.com

9 октября соглашайтесь на подработку. Вам хорошо за нее заплатят. Побалуйте себя покупкой кухонной техники. Она станет лучшим помощником в доме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет преобладать оптимистический настрой, - говорит астролог. - И это не будет зависеть от внешних обстоятельств. Не беритесь по возможности за тяжелый труд. Пусть важные дела подождут до понедельника. Создайте для себя комфортную атмосферу. Хорошо проветривайте помещение. Насладитесь длительным пребыванием в ванне. Выезды на природу и общения с друзьями планируйте на воскресенье. Романтический период начнется в жизни Овнов, Дев, Козерогов и Близнецов".

Овен

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

Телец

Финансовых проблем не будет. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета.

Близнецы

Не желательно отправляться в путешествие на выходные. Вас ждут большие убытки в пути. Преданные в пользование людям вещи вернутся испорченными.

Рак

Не затрагивает свои сбережения. Вскоре вам придется покрывать за счет сэкономленных средств дефицит своего бюджета. Покупайте только самое важное.

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Лев

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. По возможности поддержите знакомых в беде. Заемные средства быстро вернутся к вам.

Дева

Ваши финансовые возможности ограничены. Проведите день дома. Соотносите покупки с имеющейся суммой. Не делайте долгов.

Весы

Торговые операции лучше будут проходить в субботу. Следите за изменением курса валют.

Скорпион

В вашем распоряжении мало денег. Не создавайте финансового дефицита. Не обольщайтесь на приобретение уцененных товаров на распродаже.

Стрелец

Денег не будет. Позвольте себе быть щедрыми. Побалуйте близких вкусненьким. Позаботьтесь о культурной программе на выходные.

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Козерог

Средств хватает. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Водолей

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. На вашу поддержку рассчитывают близкие. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

Отправляться на заработки в выходные не стоит. Ваше работу не будет по достоинству оценено. Выставлять в продажу свои вещи не следует. Их заберут за бесценок.

Астролог дала прогноз на выходные и рассказала, какие знаки будут самыми счастливыми.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
09
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